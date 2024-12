Con un solo gol il Terralba batte e sorpassa il Guspini  

Terralba 1

Guspini 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : A. Orrù (34’ st Cabasino), Lasi, Cammarota, Soddu, L. Orrù, Onnis (35’ st Piras), Pitzalis (10’ st Cherchi), Grasso (38’ st Uliana), Ramos, Porru (41’ st Ciarniello), La Macchia. In panchina Atzori, Frongia, Corda, Foddis. Allenatore Firinu.

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Ambu (1’ st Montesuelli), Pugliese (1’ st G. Medda), Chessa, F. Uccheddu, Fadda, Cardia, Piro (14’ st M. Medda), Figos, Agostinelli, Mboup. In panchina Saba, Scanu, Ruggeri, Pusceddu, Pinna, Garau. Allenatore Dessì.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Rete : 19’ pt Porru.

Note : ammoniti Piro, Chessa, A. Orrù, Uliana. Recupero 2’ pt - 5’ st. Spettatori 100.

Terralba. Il Terralba F. Bellu chiude il 2024 battendo il Guspini 1-0 davanti al proprio pubblico. In avvio di gara, è l’8’, Andrea Orrù ribatte il tiro di Cardia dalla distanza. Al 16’ bella azione in verticale dei padroni di casa, Ramos conclude ma Fortuna ribatte. Al 19’ il gol partita: Luca Orrù recupera palla e confeziona un preciso traversone basso verso l’area, Porru ben appostato davanti alla porta appoggia in rete. Al 44’ Ramos calcia, Fortuna si oppone.

Nella ripresa gioco spezzettato, il Terralba controlla e porta a casa i 3 punti.

