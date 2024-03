Con un “martisor” al petto per cercare una vita migliore 

Lo hanno appuntato al petto prima di lasciare le loro case per raggiungere l’Isola, portando nel lungo viaggio il Martisor di una nuova primavera. Un cordoncino di fili, rosso e bianco, con un amuleto che una tradizione millenaria dei paesi dell'Est Europa regala alle donne romene per salutare la stagione dei fiori e omaggiarle per la loro festa, le donne della comunità ortodossa romena di Olbia ne conservano la memoria e la consuetudine. Dall'1 all'8 marzo, settimana interamente dedicata alle donne che si chiude con la loro festa, le donne rumene ricevono dagli uomini il Martisor e lo conservano fino ad appenderlo sul primo ramo fiorito che incontrano. Benaugurante e protettivo, simbolo di sangue, vita e purezza, il Martisor ha colorato, ieri, la Chiesa romena ortodossa della città, unica in Sardegna, guidata da padre Marian Gâinâ, che ha accolto bambini e mamme, impegnati a confezionare il filo portafortuna e a custodirne insieme il significato e la tradizione.

La comunità

Ed è in cerca del loro martisor che sono arrivate in Gallura, le donne rumene, oltre milleseicento quelle presenti a Olbia su quasi tremila residenti della stessa nazionalità. Tra le fedeli di padre Marian, a capo della Chiesa da quattro anni, diventata riferimento per tutta la comunità rumena gallurese, quasi tutte vivono qui da venti anni e le loro storie sono unite dal filo rosso (e bianco) della speranza scritta sul biglietto d'andata, del dolore della separazione dagli affetti e della certezza di una conquistata integrazione. Capisce molto bene anche il gallurese oramai, Maria Grigoras, 46 anni, a Tempio da diciannove, arrivata da Roman, nord est della Romania, per raggiungere suo marito, partito otto mesi prima. «Sono stata fortunata, ho trovato da subito persone accogliente e buone, anche tra i datori di lavoro», dice Maria che oggi fa la colf ma il suo primo lavoro è stato in un'azienda florovivaistica dove ha cominciato a imparare l'italiano che traduceva con l'aiuto di un vocabolario. Non tornerebbe più in Romania, «Tempio è la mia casa, ormai», confessa Maria che, per raggiungerla, ha lasciato due figli piccoli (ormai laureati in Economia all'Università di Sassari) nella sua città natale. «La mia unica paura quando sono partita da Roman era che i due bambini non mi riconoscessero più al mio ritorno», confida, ancora tra le lacrime, dopo diciotto anni.

Storie di riscatto

Anche, Daniela Ganea, 46 anni, ha sofferto il peso del distacco da suo figlio, all'epoca quattro anni (oggi 21), i cui contatti erano impediti dalla troppa nostalgia: «I grandi sacrifici fatti, tra cui i pregiudizi con i quali ho dovuto combattere per far valere le mie competenze da infermiera, sono stati pienamente ripagati, ho comprato una casa in città e non tornerei a vivere a Valcea, 200 chilometri da Bucarest», dice Daniela, infermiera al reparto Dialisi del Giovanni Paolo II, dopo un concorso vinto nel 2014.

A Olbia dal 2003, Cecilia Nume, 43 anni, è partita da Galata, con una valigia piena di sogni: «Pensare di venire in Sardegna mi dava la speranza dell'opportunità di trasformare un sogno in realtà: una famiglia tutta mia e l'indipendenza economica che ho raggiunto ma vorrei ritornare, un giorno, a casa perché il cuore rimane dove sei nato».

