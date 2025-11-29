Con un coltello minaccia il capotreno 

Non aveva il biglietto ma in tasca nascondeva un coltello di taglia extra. E quando il capotreno ha iniziato a verificare i ticket dei viaggiatori l’ha minacciato mostrandogli l’arma e danneggiando un sedile del treno regionale che da Cagliari era diretto a Oristano. Una situazione che ha creato allarme tra i viaggiatori e infatti è stata subito avvisata la Polizia ferroviaria oristanese. «All'arrivo del convoglio in città, appena il 20enne armato è sceso dal treno, è stato individuato dal personale della Polfer – si legge in una nota della Questura – Il ragazzo non abbandonava a terra il coltello nonostante i ripetuti inviti e quindi un agente della Polizia ferroviaria ha estratto un taser ottenendo, senza utilizzarlo, che il 20enne lasciasse cadere il coltello». Il ragazzo è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e danneggiamento degli arredi del treno.

«Ennesimo episodio - sbotta il segretario generale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu - che non deve essere sottovalutato. Per l’ennesima volta chiediamo un tavolo permanente nelle prefetture per monitorare e agire per evitare il ripetersi di questi episodi». «Chiediamo con forza di attivare anche in Sardegna il servizio Fs security – incalza la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda – Alla luce di eventi simili, diventa indifferibile poter avere sui treni personale specializzato, formato alla gestione delle emergenze».

