VaiOnline
Polizia
30 novembre 2025 alle 00:21

Con un coltello minaccia il capotreno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non aveva il biglietto ma in tasca nascondeva un coltello di taglia extra. E quando il capotreno ha iniziato a verificare i ticket dei viaggiatori l’ha minacciato mostrandogli l’arma e danneggiando un sedile del treno regionale che da Cagliari era diretto a Oristano. Una situazione che ha creato allarme tra i viaggiatori e infatti è stata subito avvisata la Polizia ferroviaria oristanese. «All'arrivo del convoglio in città, appena il 20enne armato è sceso dal treno, è stato individuato dal personale della Polfer – si legge in una nota della Questura – Il ragazzo non abbandonava a terra il coltello nonostante i ripetuti inviti e quindi un agente della Polizia ferroviaria ha estratto un taser ottenendo, senza utilizzarlo, che il 20enne lasciasse cadere il coltello». Il ragazzo è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e danneggiamento degli arredi del treno.

«Ennesimo episodio - sbotta il segretario generale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu - che non deve essere sottovalutato. Per l’ennesima volta chiediamo un tavolo permanente nelle prefetture per monitorare e agire per evitare il ripetersi di questi episodi». «Chiediamo con forza di attivare anche in Sardegna il servizio Fs security – incalza la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda – Alla luce di eventi simili, diventa indifferibile poter avere sui treni personale specializzato, formato alla gestione delle emergenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 