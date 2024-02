«Con Truzzu si svolta Ma chiuda le porte alla vecchia politica» 

Del passato non vorrebbe neppure parlare. Stefano Tunis ha vissuto la scorsa legislatura senza entusiasmo, diciamo così: «Ma siamo stati sempre leali con Christian Solinas», precisa lui, già fondatore di Sardegna 20Venti e ora, con Antonello Peru, di un soggetto politico che varia sul tema, Sardegna al centro 20Venti. «Un progetto serio», assicura, «per il rilancio dell’Isola».

A tratti il centrodestra parla come se venisse da anni di opposizione. Perché?

«Guardi, c’è una discontinuità nei fatti. La scorsa maggioranza era guidata da Psd’Az e Lega; ora sta emergendo, oltre alla forza di FdI, la spinta delle forze civiche e dei partiti regionali che cercano un riscatto».

Riscatto da cosa?

«Dal fatto di non aver potuto incidere abbastanza nei cinque anni precedenti. Amministratori locali, persone del mondo del lavoro: si sentivano compressi, ora stanno liberando nuove energie».

Se si cambia il leader, qualcosa non ha funzionato.

«Non partirei da Solinas per dire cosa non ha funzionato. Prima la Lega qui non esisteva, il Psd’Az era cresciuto d’improvviso: non c’era una vera classe dirigente per attuare il forte mandato delle urne. Ciò ha creato agitazione, mobilità, oscurando le priorità di governo. Si è parlato di rimpasto dopo poche settimane di legislatura, e se n’è parlato per quattro anni. Era attesa una spinta innovatrice da una coalizione a guida sardista, ma è diventata la peggiore rappresentazione della vecchia politica».

Cosa si poteva fare meglio, nell’azione di governo?

«Nessuna buona idea è percepita bene se non c’è un’efficiente risposta della macchina amministrativa. Una distanza siderale tra l’indirizzo politico e l’attività gestionale ha reso quasi impossibile realizzare qualsiasi idea».

Perché con Truzzu dovrebbe essere diverso?

«Perché deve esserlo. Servirà una stretta relazione tra l’idea e l’azione. E un rapporto diverso con il Consiglio. Di Paolo mi piace il piglio orientato al fare, senza tatticismi, ordinato».

Se lui diventasse presidente e le chiedesse un solo consiglio, cosa gli direbbe?

«Di scegliere una sua squadra, e poi guidarla e proteggerla per cinque anni. Senza aprire varchi a chi volesse iniziare percorsi da vecchia politica».

Un governatore dello stesso partito della premier riuscirà ad alzare la voce per difendere la Sardegna?

«Non credo alla retorica della voce alta, ma alla solidità degli argomenti. E se li hai, non vedo come il buon rapporto col governo possa nuocere. Oppure dovrebbe essere più vantaggioso starsi sulle scatole?»

Lei a settembre si era dimesso dal Consiglio. Perché?

«Anzitutto perché la mia crescita politica è frutto del lavoro di molti. Lasciare al primo dei non eletti una porzione di legislatura era un riconoscimento per l’intera comunità. E poi forse dovevo cercare alle mie radici le motivazioni per continuare a fare politica».

Sardegna 20Venti ha perso per strada alcuni consiglieri e l’assessora Pili. Che lezione ne ha tratto?

«Dovrebbero aver imparato loro che il randagismo politico non paga».

La vostra nuova lista sarà il solito cartello elettorale che sparisce dopo il voto?

«Direi proprio di no. È un movimento che si comporta come un partito, attivo da un anno nei territori, con decine di amministratori locali e una classe dirigente scelta in base ai meriti e al consenso».

Qual è il vostro contributo di idee alla coalizione?

«Abbiamo una forte impronta economica, con proposte rivolte al sistema produttivo, sui temi dello sviluppo e della migliore gestione delle risorse. Dall’idea di Peru della tassa di ingresso, alla mia proposta di usare la finanza regionale per soccorrere la piccola e media impresa ferita dalle crisi economiche e dal Covid».

In quale modo?

«L’idea è controgarantire i debiti delle aziende in difficoltà, spalmarli in periodi adeguati e aiutare l’accesso al credito».

Lei conosce bene il tema dell’energia. Cosa serve per gestire la transizione?

«Avere chiaro che la sicurezza energetica si basa su un equilibrato e completo sistema di rifornimento. Immaginiamo una progressiva dismissione delle fonti fossili, un completamento dell’esigenza di produzione da fonti rinnovabili, e l’infrastrutturazione che serve per trasportare l’energia».

Parla del Tyrrhenian Link?

«No, vede: mentre Alessandra Todde si è preoccupata di infrastrutturare il Mediterraneo per portare l’energia fuori dalla Sardegna, a noi serve la rete interna».

La dorsale del gas rischia di essere un’infrastruttura superata?

«Ma scusi, il futuro non è, secondo tutti, l’idrogeno? E come lo si trasporta senza la dorsale?»

