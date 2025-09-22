Con Tortolì e Lanusei è un avvio di torneo marchiato Ogliastra 

Se il gol nel finale di De Cenco dell’Ilvamaddalena non avesse impedito al Lanusei di conquistare i tre punti nel match del Lixius domenica scorsa, oggi in vetta alla classifica di Eccellenza a quota 6 ci sarebbero due club ogliastrini: la squadra del tecnico Piras e il Tortolì. Invece dopo due giornate c’è già un solo club al primo posto, proprio quello guidato in panchina da Mereu (domenica squalificato e dunque sostituito da Criscuolo), capace di espugnare il campo del Santa Teresa e conquistare il secondo successo di fila.

L’Ogliastra sprinta in questo avvio di stagione e lo fa con una formazione neopromossa, che pare ancora in volo dopo la vittoria nei playoff della scorsa stagione in Promozione e il successivo ripescaggio nel massimo torneo regionale. E del resto anche il Lanusei, che comunque ha sfiorato i tre punti contro una rivale che appena pochi mesi fa giocava in Serie D, è ai vertici della graduatoria e a sua volta arriva dal torneo inferiore, che però ha vinto alla grande. Insomma, due match sono pochi per dare giudizi ma di certo cominciare bene è un segnale.

Anche perché, viceversa, chi è retrocesso dalla Serie D mostra qualche difficoltà, da mettere in conto quando si cambia realtà agonistica. Atletico Uri e Ilvamaddalena sono tra le grandi favorite del campionato ma entrambe per ora avanzano lentamente: i giallorossi hanno tre punti, frutto del successo colto ieri in trasferta a Villasimius, gli isolani due. Peggio ancora ha fatto la Ferrini Cagliari del nuovo tecnico Nicola Manunza, ferma a quota zero dopo due sconfitte. L’ultima a Calangianus è arrivata in modo rocambolesco, con due reti segnate dai padroni di casa oltre il 90’, segnale forse di una fragilità psicologica che ancora il tecnico non ha saputo eliminare; ma la strada è lunga e i cambiamenti apportati dalla società hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati.

Nuorese e Tempio si sono confermate squadre solide e di livello annullandosi a vicenda, di sicuro saranno protagoniste sino alla fine. Il Villasimius, protagonista di una grande campagna di rafforzamento, contro l’Uri ha subito uno stop in casa che può starci, mentre l’Iglesias ha passato indenne l’esame Ossese in trasferta. Arranca ancora il Carbonia, che ha subito la rimonta del Taloro (3-3) ed è ancora fermo a un punto: dopo due stagioni difficili, la terza non è cominciata meglio.

