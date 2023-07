Con Toro e Inter si gioca il lunedì sera 

Il Cagliari definisce il programma delle amichevoli estive (oggi dovrebbe essere ufficializzato il carnet dei test precampionato), ma intanto apre una finestra sulla stagione che verrà. Ieri sono stati accesi i riflettori sulla nuova maglia per le gare casalinghe, firmata sempre Eye Sport, mentre dalla Lega è arrivato anche il calendario di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate.

Esordio il 21

La voglia di Serie A del Cagliari e i suoi tifosi dovrà attendere un giorno in più, visto che l’esordio contro il Toro sotto la Mole si giocherà lunedì 21 agosto alle 18,30. In posticipo anche la gara casalinga contro l’Inter, lunedì 28 alle 20,45. In anticipo sabato 2 settembre alle 18,30 la sfida del Dall’Ara col Bologna. Infine, dopo la sosta, domenica 17 settembre alle 12,30 in una Domus che somiglierà a un forno si giocherà Cagliari-Udinese.

La nuova maglia

E alla Domus la squadra di Ranieri sfoggerà la nuova maglia presentata ieri, con uno spot al femminile. Maglia rigorosamente rossoblù, come da tradizione, con retro e maniche invertite e con un pattern concentrico ispirato alla Dea Madre di Turriga. Sul colletto la scritta “Casteddu” e, ancora una volta, attenzione all’ecosostenibilità della maglia, confezionata con materiale plastic free. (al. m.)

