Con Tondo nel pantheon dei suicidi per capire (a volte perdersi) e non giudicare 

Si, è vero, sono di parte… e si parteggia per tutti i personaggi del testo di Leonardo Tondo. Ma come ha fatto a nominare tutti questi inarrivabili cavalieri ed eroine? E non importa se la maggior parte ha in comune la scelta di procurarsi la morte, Tondo ti trasporta nella vita, interloquendo, di chi da sempre è il tuo mito, punto di riferimento, esempio di straordinaria eccezione dall’ordinario. Che poi è quello a cui noi comuni mortali aneliamo e ammiriamo, il classico genio e sregolatezza.

Un romanzo che ti trasporta in un altro universo per vivere, vivere altro, altre esperienze, altre vite, altre epoche, altri saperi. Lasciamoci trasportare per una volta. Evitiamo di avere la pretesa di voler/poter controllare tutto, di avere la presunzione che in qualche modo possiamo intervenire in quel caotico ciclone che è la vita. Troppo romantico? Poetico patetico? Una parente era solita ripetere: «…siamo nell’occhio del ciclone». Aveva ragione. Un ciclone ci travolge e ci sommerge e ci fa ondulare a seconda dell’andamento del vento e delle passioni, che poi sono come il vento… sembrano prevedibili ma poi fanno come gli va, sorprendendoci nella tempesta.

Consigli spassionati da una neofita appassionata. Uno: non lasciarsi ingannare dal titolo oscuro, “Cupio dissolvi” (Carocci). Due: non andare su Google per sapere chi sia Leonardo Tondo dove destinazioni come Cambridge, Boston, Santiago del Chile, Pittsburgh, Roma e Casteddu si susseguono vorticose come se uno avesse tre vite. Tre: non lasciarsi ingannare dalla quarta di copertina che parla di distruzioni di sé, radici, fenomeni e società. Quattro: non approcciarsi al testo come se fosse un saggio o una pubblicazione scientifica. Piuttosto lasciarsi trasportare dalla foto di copertina che suggerisce un vortice di nebulosa, di buco nero indissolubile e misterioso, di caos assoluto e godersi il testo, così, come un romanzo allo stato puro.

Un altro universo

I personaggi

Ed è bello apprendere quanto fosse incasinato Romain Gary, nato in Lituania, un po’ tartaro, un po’ ebreo vissuto in Francia e a Los Angeles, vincitore per due volte del prestigioso premio Goncourt con due nomi diversi, sposato più volte, compresa con quello splendore di donna romantica per eccellenza come Jean Seberg che a sua volta ha commesso suicidio, incapace di reggere tanta sofferenza del mondo di cui si era fatta carico. Sono innamorata di quella donna bellissima che, americana e giovanissima perde la testa per Romain Gary, prototipo di intellettuale francese e poi contro ogni possibilità terreste tenta di combattere i servizi segreti americani ingenuamente sostenendo le Black Panthers. Che splendore, che romantica con i suoi quattro mariti e io che sono una inguaribile monogama! E che bella in “À bout de souffle” dove dice «È troppo tardi ormai per avere paura». È troppo tardi, lei depressa, infelice, consapevole di essere solo strumento di un burattinaio più scaltro di lei, non regge alla vita.

Oltre il mito

Mi piace questa idea di Leonardo Tondo, questo modo razionale e scientifico, di approcciare un argomento cosi intriso di mito, di sogno, di leggenda come il suicidio. L’autore interroga, chiede, parla con Dante, con Pavese, con Kurt Cobain e Salinger tra i tanti per indagare, sapere, approfondire, capire, studiare un atto così, inquietante, interrogante, incomprensibile, inesplicabile per chi rimane e definitivo, rivoluzionario.

Sta di fatto che la teoria di Leonardo Tondo che ripercorrendo la storia e studiando le percentuali dei suicidi nei tempi ci sia una grande prevalenza di menti creative con contorni di malattia psicotica che probabilmente con approccio scientifico, medico si sarebbe potuto curare è facile da attribuire a famosi profili come Van Gogh. Van Gogh, a proposito, che meraviglia di personaggio! Tra la cupezza della sua infanzia in Olanda dai cieli nuvolosi e educazione religiosa ancora più plumbea cerca in Arles il sole e la salvezza. Arles è bellissima, un grande stilista è originario di Arles. E lì Van Gogh, nonostante ora sia celebrato, veniva denigrato e perseguitato. Lì, dove con Gauguin, ha cercato la relazione per eccellenza e ha trovato la morte.

Quel che manca

Che cosa gli mancava? È la frase più banale e veloce che arriva in mente quando uno ricco e famoso si toglie la vita. Cosa mancava a Lee Mc Queen? Stava nell’Olimpo della moda, aveva fan, stampa, clienti ai suoi piedi eppure …

Donne e uomini

Perché? E non sapremo mai neanche perché Silvia Plath, Virginia Woolf, Diane Arbus o Francesca Woodman abbiano deciso di togliersi la vita ma avremo la possibilità di leggere di loro, della loro eccezionalità, del loro contesto storico, dei loro affetti e del loro stato d’animo doloroso. E avere coscienza della storia dei secoli dove la donna che si suicida è isterica e debole e l’uomo valoroso e indomito. Curioso sapere che il suicidio interessi più gli uomini che le donne con una percentuale quattro volte superiore, forse per mancanza di concretezza ed energia morale tipica invece della donna che procrea, che dà la vita (in realtà la civiltà occidentale si differenzia da quella orientale anche per le percentuali invertite). Ed è curioso sapere che nonostante le convinzioni ci sono più adulti che si tolgono la vita rispetti agli adolescenti, dove la vita appare più complicata. «Avevo vent’anni, non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» come scriveva Paul Nizan, eppure tant’è. Importante attraversare i corsi e ricorsi storici attraverso l’argomento del suicidio che, come Leonardo Tondo fa dire al professor Morselli, avvince: «…la gente è attratta dal suicidio più che da altri argomenti: non lo capiamo sino in fondo e il suo mistero avvince». Sì, avvince affrontare la vita consapevoli che la morte ne fa parte, analizzare le ragioni di una scelta che non è la malattia ma le conseguenze di questa.

Avvince il mistero che risiede nel desiderio d’essere dissolti per mille ipotetiche concause: morire per non diventare pazzo, morire per la vergogna, per non diventare vecchi, per non sopportare di essere soli, per non soffrire, per convinzioni ipocondriache, per abuso di alcool o/e droghe, per non poter fare più l’amore, per narcisismo, per mania di protagonismo, per disturbo depressivo e dell’umore, maltrattamenti infantili, bullismo, inadeguatezza, fallimento, tradimento, malinconia.

