Con “Sonallus” Tomaso Mannoni racconta l’arte dei campanacci 

Il suo ultimo lavoro, un cortometraggio di 20 minuti interamente girato in lingua sarda, “Sonallus”, racconta la storia di un ex capraro del Gerrei, Elio Basciu, e della sua straordinaria capacità di restaurare campanacci, quasi fosse un liutaio con i suoi strumenti, per far sì che acquistino di nuovo il suono che più si armonizza con l’udito delle capre che li porteranno al collo. Ma prima di “Sonallus” — premiato al Babel Film Festival di Cagliari e al Creative Creed I.F.F. di Mumbai in India — Tomaso Mannoni, 56 anni, originario di Cagliari, aveva già all’attivo una ventina di opere, tra le quali “The Wash”, un cortometraggio documentario candidato ai Nastri d’argento nel 2019 e alcune produzioni per Sky.

“Sonallus” è stato scritto dal regista con Carlo Maxia, docente di antropologia dell’Università di Cagliari e allo sceneggiatore Massimo De Angelis; prodotto da Nical film e patrocinato dal Corso di laurea in Produzione multimediale dell’Università di Cagliari e sostenuto dalla Sardegna Film Commission.

Come ha lavorato con il professor Maxia?

«È stato lui a introdurmi alla figura di Elio Basciu e all’importanza del suono nel rapporto fra le capre e i caprai. Insieme abbiamo delineato uno sguardo che fosse rispettoso del protagonista e del suo mestiere. “Sonallus” può anche costituire un oggetto di studio per dipartimenti di antropologia e affini».

Chi è Elio Basciu?

«Un uomo disposto a spendersi al massimo per spiegare l’essenza della sua arte, che gli consente di individuare le diverse frequenze dei suoni emessi dai campanacci fino a regolarli su quelle più adatte. Ne avrà oltre un migliaio, e col martello e il saldatore può riportarli a nuova vita».

Cosa le ha lasciato questa esperienza?

«Vengo da una generazione che ascoltava i vinili sul giradischi come fosse un rito, una dedizione all’ascolto che forse abbiamo perso e che ho ritrovato in Elio, che passa intere giornate al lavoro consapevole che è solo grazie a lui se quell’oggetto risuona, come avveniva per Geppetto e Pinocchio».

L’anno scorso ha concluso un lungometraggio, “Il sogno dei pastori”.

«È la storia di un gruppo di pastori coinvolti da un social media manager in una truffa su internet che consiste nel far adottare delle pecore in via di estinzione. I protagonisti sono Alessandro Gazale e Astrid Meloni. Il film, finanziato da Regione Sardegna, Ministero dei beni culturali e Rai Cinema, è andato bene al Roma Indipendent film festival, ora spero che gli enti preposti alla distribuzione lo supportino».

L’ultimo bel film che ha visto al cinema?

«“Foglie al vento” di Kaurismäki: come in tutte le opere del maestro finlandese c’è la capacità di presentare una realtà drammatica col tono fiabesco della poesia, senza perdere in credibilità».

Vincerà Matteo Garrone l’Oscar per il miglior film straniero?

«Potrebbe farcela per la storia di “Io capitano”, di valenza così attuale, pur non toccando le vette di “Gomorra” e “L’imbalsamatore”.

