Con Sokolowski si rivede Thomas 

Sassari. Squadra che cambia (allenatore) vince. Squadra che vince, cambia comunque qualcosa. Il rientro di Michal Sokolowski (immediato) e il ritorno di Rashawn Thomas (deve avere il visto dalla Cina) creano addirittura problemi di abbondanza al roster della Dinamo guidata ora da Bulleri, che avrà otto stranieri, compreso l'infortunato Nate Refro, ma ne può schierare solo sei per volta.

In attesa di Thomas ecco il sesto straniero già disponibile: Michal Sokolowski si sta allenando col gruppo e potrebbe persino giocare qualche minuto a Scafati.

L'annuncio del ritorno a Sassari di Thomas è stato un successo dal punto di vista mediatico, a giudicare dalle reazioni entusiastiche dei tifosi che ben ricordano le gesta del lungo Oklahoma City, strettamente intrecciate alla squadra allenata da Pozzecco che nel 2019 vinse 22 partite di fila conquistando la Europe Cup e arrivando sino alla settima finale scudetto.

Oggi arriva Rashawn

A Sassari Thomas si distinse per energia e la capacità di essere pericoloso sia come pivot, sia come alapivot: 12,5 punti col 51% da due, il 29% da tre, 7 rimbalzi. Dopo ha giocato nel Partizan Belgrado vincendo la Supercoppa dell'Aba Liga da Mvp e una Coppa di Serbia. Le ultime quattro stagioni le ha vissute invece in Asia: prima la Sud Corea, poi due anni in Giappone e quindi in Cina. Arriva dal Fujan, fanalino di coda del campionato cinese, dove in dieci partite tra metà dicembre e il 3 gennaio ha prodotto 14,6 minuti di media (era un cambio) con 8 punti col 50% da due e il 20% da tre , più 3,6 rimbalzi.

È un classe 1994, ma la scarsa qualità dei campionati orientali potrebbe averne appannato le doti. Tra visto, arrivo e allenamenti difficile vederlo in campo contro Milano, più probabile dopo le due settimane di pausa per Coppa Italia e nazionale.

