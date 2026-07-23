Con settecento chili di carne ritorna la sagra della capra 

Settecento chili di carne di capra arrostiti sul momento, “sa Pratzira” e del buon vino. Sono gli ingredienti dell’appuntamento principe dell’estate sanvitese, la sagra “de sa Pratzira e de sa Petza de Craba”, in programma domani. Una sagra che, giunta alla 34esima edizione, è diventata “Eccellenza nazionale”. Il prestigioso marchio di qualità è stato conferito agli organizzatori della Pro Loco lo scorso marzo a Roma «per la fortissima capacità organizzativa, la storicità dell’evento, il forte coinvolgimento della comunità locale e il legame tra l’evento e la cultura identitaria». Un riconoscimento che il presidente della Pro Loco Gian Luigi Schirru ha condiviso «coi soci, i maestri arrostitori, le donne che sfornano is pratzidas e i dolci e tutti i sanvitesi». La sagra è dedicata, appunto, a due eccellenze locali, la focaccia di San Vito ripiena di pomodori e la carne di capra allo spiedo. C’è il patrocinio e il contributo del Comune. «La pratzira e la carne di capra – ha sottolineato la vicesindaca Graziella Congiu – sono le protagoniste di una festa che celebra il territorio e le sue eccellenze». Il via stasera con spettacoli per bambini e la quinta edizione de “Sa murra santuidesa”. Il gran giorno è domani con la distribuzione in piazza Funtana Iri della carne e delle Pratzidas. E poi un laboratorio tessile, musica e divertimento.

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