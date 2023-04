Con Schettini e Odifreddi  ora arriva il Maggio letterario 

L’idea era quella di offrire una sorta di antipasto della manifestazione estiva, in realtà “Il maggio letterario di Liberevento” si è trasformato in un ricco menu. Perché l’iniziativa dell’associazione Contramilonga si compone di una decina di appuntamenti che con la presentazione di libri - dal 27 aprile al 26 maggio, a Iglesias, Carbonia e Sant’Antioco, tre degli otto Comuni che ospitano il festival estivo - offriranno l’occasione per incontri, dibattiti e approfondimenti.

Fisica per tutti

Non mancherà il fisico-scrittore Vincenzo Schettini, diventato una star di Instagram e assai amato dai giovani per il suo modo semplice di spiegare le nozioni più ostiche della fisica. Tanto che proprio per l’autore del libro “La fisica che ci piace” (che la mattina del 3 maggio, a Iglesias, incontrerà gli studenti) l’associazione ha previsto la prenotazione per l’appuntamento serale dello stesso giorno (alle 18.30, al Centro culturale di via Cattaneo) e ha aggiunto una tappa a Sant’Antioco, inizialmente non prevista, che si terrà dopo l’incontro con gli studenti di Iglesias. «Sarà un mese pieno e denso di appuntamenti importanti», anticipa Maura Porru, presidente e project manager di Contramilonga. «L’idea del maggio letterario nasce dal desiderio di destagionalizzare la manifestazione caratteristica del periodo estivo, che rimane centrale». Confortati anche dal sostegno (oltre che dei Comuni) della Regione che ha inserito la manifestazione letteraria tra le cinque più importanti dell’isola. «Un riconoscimento che ci gratifica. Diciamo che questo mese sarà anche un banco di prova per capire quanto il pubblico apprezzi le iniziative in un periodo non consueto», aggiunge Claudio Moica, direttore artistico e ideatore di Liberevento.

Ospiti

A dare il via sarà Piergiorgio Odifreddi che, il 27 alle 18.30, sarà al Centro culturale di Iglesias per presentare “In cammino alla ricerca della verità, lettere e colloqui con Benedetto XVI”. A dialogare con il matematico che per anni ha più volte incontrato il Pontefice recentemente scomparso, sarà Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda. Il 5 maggio, sempre a Iglesias e ancora al Centro culturale che ospiterà tutti gli incontri previsti in città, sarà la volta della giornalista Cecilia Sala che presenterà “Polvere. Il caso Marta Russo”. Doppio appuntamento il 17 maggio per la presentazione del romanzo “L’oceano in una goccia”, scritto da Guido Saraceni: alle 10.30, a Iglesias, incontro per le scuole in occasione del 70° anniversario del liceo “Baudi di Vesme”; alle 18.30, al circolo soci Euralcoop di Carbonia. Luogo che giovedì 18 maggio (alle 18.30) ospiterà Manuela Pompas (giornalista e scrittrice considerata tra le maggiori esperte nel campo della ricerca psichica e spirituale) per la presentazione di “Medianità, un ponte verso la luce”. A chiudere “Il maggio letterario” saranno Monica Murru, Francesca De Carolis, Maria Grazia Calligari (rispettivamente avvocata, giornalista e socia fondatrice dell’associazione Socialismo, diritti e riforme) per la presentazione del libro postumo di Mario Trudu, dal titolo “La mia Iliade. Un’Odissea di quarant’anni a inseguire la vita”. Il tutto accompagnato da immagini e video di Giovanni Cioni.