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Ussana.
12 agosto 2026 alle 00:41

Con “sa festa manna” cinque giorni di eventi 

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Ussana si prepara ai festeggiamenti per la Beata Maria Assunta in cielo. Da domani a lunedì il paese sarà coinvolto in “sa festa manna”, tra le più importanti e sentite dalla comunità. A guidare il comitato organizzatore è Luisa Zucca, che ha ricevuto la bandiera dell’Assunta dal parroco don Simone.

Il programma civile punta sulla varietà. «La nostra piazza nelle passate edizioni ha dato spazio ad artisti del calibro di Gabry Ponte, J-Ax, Tony Effe, Gaia. Quest’anno si è pensato a un festival che porta sul palco tredici eventi che spaziano tra generi molto diversi», fanno sapere dal comitato. Tra gli appuntamenti in programma EroCaddeo, Radio 105, Carolina Marquez, Matteo Trullu, Praci, Sgribaz, Sikitikis e Tamurita. Ad aprire i festeggiamenti saranno gli allievi dell’Ussana Music School che si esibiranno in piazza Aldo Moro domani notte.

Venerdì entrerà nel vivo la parte religiosa, con la celebrazione della vigilia e la tradizionale benedizione del basilico. La giornata principale sarà sabato. Alle 19, nella parrocchia di San Sebastiano, sarà celebrata la messa dedicata alla Madonna Assunta cui seguirà la processione per le vie del paese accompagnata dai soci del comitato, i gruppi folk di Ussana e di Musei e dall’associazione Sonus de Canna.

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