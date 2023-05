Con Renzi una deputata e una consigliera di Azione 

La “guerra dei Roses” tra Carlo Calenda e Matteo Renzi continua. Dopo la rottura annunciata dal leader di Azione il 13 aprile, l’ex premier in conferenza stampa ha annunciato l’ingresso in Italia Viva della deputata Naike Gruppioni e della consigliera regionale emiliana Giulia Pigoni, entrambe elette con Azione. «Se in tanti vogliono andar via dal partito – dice Renzi – qualcuno dovrebbe cominciare a porsi qualche domanda». E dopo qualche ora arriva la notizia delle dimissioni di Giancarlo Susta da consigliere regionale in Piemonte con Azione «in polemica con Calenda». Il clima nel Terzo Polo peggiora, nonostante entrambi i leader dicano di non voler sciogliere i gruppi parlamentari uniti. Calenda parla di «scippo», dopo aver precisato sui social di aver «appreso la notizia da un giornale». E dopo la direzione del partito Maria Stella Gelmini definisce quello di Renzi «un grave atto di ostilità che allontana prospettive future». Una replica alla quale risponde Raffaella Paita di Iv: «Se le distanze sono abissali, ne prenderemo atto nelle sedi istituzionali». E in vista delle europee parte la corsa tra i due leader a chi si accaparra più parlamentari o eletti sul territorio. E il pressing di Renzi sugli esponenti di Azione si dice che sia «incessante», come il tentativo di isolare Calenda al Senato.

