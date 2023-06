«Con Ranieri la squadra rossoblù è migliorata» 

La Nazionale è lì, a pochi chilometri dalla Domus. E l’omaggio del tecnico Roberto Mancini è doveroso, sia al Cagliari che al Bari, le grandi sfidanti di questa sera. «Complimenti alle due squadre, hanno meritato questa finale». Mancini non sarà allo stadio questa sera, preferirà restare nell’atmosfera ovattata del Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove la Nazionale sta svolgendo il pre-ritiro in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna del 15 giugno a Enschede, in Olanda. Questo ritiro a 38 chilometri da Cagliari aveva portato bene, alla vigilia degli Europei vinti a Wembley, ecco perché gli azzurri sono qui per ricaricare le batterie a pochi giorni dalla conclusione dei campionati.

Mancini su Ranieri

«Purtroppo non potrò recarmi allo stadio per la partita – ha detto Mancini – sicuramente la guarderò in tv». Per il tecnico degli azzurri non c’è una favorita in particolare: «Partita difficile da pronosticare. Ci tengo a fare i complimenti ad entrambe le squadre che, dopo un anno estenuante, sono arrivate a giocarsi meritatamente questa finale». Secondo Mancini l’artefice della cavalcata dei rossoblù è Claudio Ranieri: «Da quando è arrivato il mister, la squadra è migliorata tanto sotto ogni punto di vista. Non era semplice se si pensa alla situazione in cui era il Cagliari prima del suo approdo». Domani è in programma l’amichevole contro la Primavera del Cagliari negli impianti del Forte Village alle 10. Sabato di libertà, domenica il gruppo si riunirà a Coverciano.