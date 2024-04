Con Ranieri il riscatto è sempre dietro l’angolo 

Da un suo colpo di testa di prepotenza nasce poi la “spallata” di Lapadula che si trasforma in un assist al bacio per Viola nel 2-2. Ed è sempre lui, al 94’, con un lancio lungo e chirurgico da trenta e passa metri, a consegnare all’italo-peruviano la palla del cross, non sfruttata, però, in questo caso, dal fantasista calabrese. Incisivo, a dir poco, Matteo Prati, e prezioso come l’aria tutte le volte che entra a muso duro nei duelli nel cuore del campo contro i mastini dell’Inter. Non solo Shomurodov, autore del primo gol rossoblù, e l’ex capitano del Benevento, dunque. L’impresa del Cagliari in casa della capolista si consuma anche nel segno del centrocampista romagnolo, subentrato a Jankto dopo soli ventotto minuti dal fischio d’inizio e subito in partita nonostante abbia giocato col contagocce negli ultimi mesi. Lucido e autoritario, meglio proprio non poteva sfruttarla, questa chance improvvisa. Come lui, Obert, Hatzidiakos e Di Pardo, schierati a sorpresa titolari da Ranieri e simboli della forza di un gruppo nel vero senso della parola, nel quale tutti si sentono protagonisti allo stesso modo e tutti, prima o poi, riescono a ritagliarsi il proprio momento di gloria.

La forza del gruppo

«Ho un gruppo di giocatori meravigliosi. Si aiutano l’uno con l’altro, si allenano alla grande per tutta la settimana. Nessuno fa facce storte quando dico la formazione. Tutti sanno che ho bisogno di tutti. Lottano, si impegnano. Non a caso, come subentrati siamo la seconda squadra che segna di più». Il tecnico di Testaccio aveva tenuto a ribadirlo, una volta di più, dopo il match vinto in rimonta con l’Atalanta grazie, appunto, a chi era subentrato dalla panchina. Probabilmente già stava pensando alla rivoluzione di San Siro con le seconde linee in prima linea. L’ennesima rivoluzione, difficile da prevedere, stavolta, anche dagli stessi giocatori che sono abituati alle sue scelte inclusive, talvolta impopolari, e - anche per questo - lo adorano e pendono dalle sue labbra. E pure a Milano sono stati, guarda caso, due subentrati a confezionare il pari finale, Lapadula e Viola.

Trampolino di rilancio

Chi sbaglia, paga quanto serve, e con Ranieri sa che l’occasione del riscatto è comunque dietro l’angolo. Lo stesso Prati, finito ai margini dopo un periodo di appannamento, ha saputo aspettare il treno successivo, sicuro che presto o tardi sarebbe passato. Al “Meazza” ci è salito in corsa e, con una prova di sostanza e autorevolezza allo stesso tempo, ha dimostrato di aver ritrovato il passo, la tenuta e la mentalità di inizio stagione. Da qui riparte, dunque, il ventenne talento arrivato in estate dalla Spal. E Milano potrebbe essere stato un trampolino di rilancio anche per i difensori Obert e Hatzidiakos che da tempo non partivano dal primo minuto: lo slovacco dalla gara con la Lazio del 10 febbraio, il greco da quella col Torino del 26 gennaio. Per Di Pardo, preferito inizialmente a Zappa, è stata addirittura la prima maglia da titolare in Serie A. Per tutti e tre una serata speciale con una prova di forza che scuote le gerarchie e dà ulteriore valore al gruppo in vista del rush finale. Tutti per uno, uno per tutti. Lo ha detto (e fatto) Claudio Ranieri.

