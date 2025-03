«Con questa destra dialogo difficile» 

Alla politica italiana non serve un nuovo partito cattolico: ma la sinistra, per riprendere a dire qualcosa di significativo per la vita dei cittadini, oppressi da soverchianti «poteri economici e mediatici», farebbe bene a trovare «nuove sintonie con i credenti». Pensieri e parole di Goffredo Bettini, comunista non pentito, ma uomo del dialogo se ce n’è uno. Oggi a Cagliari per discorrere del suo ultimo libro (“Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano”), nell’ambito della scuola di politica dei Riformatori, l’ex braccio destro di Walter Veltroni conferma la sua apertura al confronto con visioni diverse, ma anche i dubbi sulla possibilità di riforme condivise col governo Meloni: «Vedo distanze molto forti».

Da Pasolini a Franca Chiaromonte, nel libro evoca i suoi incontri con personalità di enorme spessore. È corretta la sensazione che l’attuale generazione non offra dirigenti politici e intellettuali di altrettanto calibro?

«C’è stato certamente un arretramento politico e culturale rispetto al passato. La crisi dei partiti ha contribuito in modo determinante. Le nuove generazioni incontrano la politica raramente e la politica a esse sa parlare poco. Prevale un appiattimento sulla tattica, sul contingente, persino sulla furbizia. E gli intellettuali si esprimono in modo solitario: mentre un tempo, ricordo, nelle sezioni del Pci (che è stato il mio partito per decenni) venivano grandi personalità, da Pasolini a Visconti, da Rossellini a Guttuso, da Umberto Eco a Edoardo Sanguineti».

Non resta che la nostalgia?

«Il libro non è nostalgico. È un libro di combattimento per il futuro. E sottolinea, nella politica, il valore dell’amicizia. Anzi, è proprio un libro sull’amicizia e la capacità di aprirsi all’altro. Una società che sta andando sempre più verso solitudini narcisistiche».

A proposito di incontri, a Cagliari incrocerà Gianni Letta. Si può dire che voi avete svolto ruoli simili (anche nella cultura del dialogo) nei rispettivi schieramenti?

«Direi proprio di sì. Quando fui coordinatore nazionale del Pd appena nato, con Walter Veltroni segretario, Gianni Letta era il plenipotenziario di Silvio Berlusconi, allora premier. Sa quanti problemi abbiamo risolto con una stretta di mano?»

E com’era possibile?

«Letta è un uomo intelligentissimo, un lavoratore instancabile, colto e gentile d’animo. Ho con lui un’amicizia speciale che è rimasta intatta ormai da decenni. Si è consolidata nella collaborazione tra Francesco Rutelli (allora sindaco di Roma), me, Letta, Renzo Piano, Luciano Berio e la famiglia Romiti, quando riuscimmo a realizzare (tutti assieme) l'Auditorium di Roma; che a un certo punto si era totalmente impantanato. Le racconto un episodio buffo: quando andavamo in gruppo a visitare il cantiere, tra il fango e la polvere, alla fine eravamo tutti imbrattati e sporchi; Letta, invece, usciva sempre immacolato, lindo e con le scarpe lucide. Non lo so, certe volte sembra venire da un altro mondo».

Ritiene possibile un dialogo sulle riforme con l’attuale maggioranza, o su premierato e giustizia avete visioni troppo distanti?

«Ci sono distanze molto forti, che non prevedo si possano attenuare. Sul premierato, dico solo questo: nel mondo già girano troppi comandi solitari, che creano disordine e pericoli. I primi giorni di Trump, in questo senso, sono tremendi. Sulla giustizia, ho una posizione molto personale. Sono figlio di un avvocato penalista repubblicano. Il garantismo e il rispetto umano delle persone, anche se colpevoli, mi scorrono nel sangue. Detto questo, il clima che si è creato contro l’esercizio della legalità pare a me molto inquietante».

Cosa pensa del nuovo protagonismo dei cattolici democratici, da Prodi a Ruffini?

«Ho promosso proprio due giorni fa un convegno molto partecipato con, al centro, il dialogo tra socialismo e cristianesimo. Oggi è all’ordine del giorno la difesa della vita autentica delle persone. Siamo un po’ tutti manomessi da poteri economici e mediatici di inimmaginabile forza. La parola cristiana, se entra maggiormente sulla scena pubblica, è un bene prezioso».

Nascerà un nuovo partito?

«Non credo sia realistico e utile un partito dei cattolici. I cattolici ormai sono dappertutto, in tutti i partiti, in tanti movimenti e organizzazioni della società civile. È un bene che sia così. Alla sinistra, per quanto mi riguarda, spetta il compito di trovare nuovi motivi di sintonia coi credenti, per combattere insieme una sorta di nichilismo materialista, che ormai è il tono fondamentale del mondo in cui viviamo».

Per il Pd, la prospettiva del Campo largo con i 5Stelle è l’unica praticabile?

«Su questo argomento sono intervenuto tante volte. L’alleanza con il M5S è indispensabile. Sapendo che Conte ha dovuto attraversare prove durissime. La caduta del suo secondo governo, la trasformazione del suo movimento in un partito capace di gestire alte responsabilità istituzionali e poi lo strappo con Grillo. Nel rapporto unitario, dunque, dobbiamo tenerne conto: oggi il M5S ha bisogno di ricostruire un suo profilo, una sua autonomia, una sua presenza visibile. Dunque a me pare, in questo senso, intelligente la proposta di Franceschini. Anche se l’ho “emendata”, proponendo prima del voto la sottoscrizione di un documento (l'ho chiamato un patto), da firmare ad Assisi, che definisca la posizione del centrosinistra sulle grandi questioni valoriali e sulla collocazione nel mondo: cioè gli aspetti che maggiormente oggi determinano il confine tra libertà e democrazia, da una parte, e prepotenza e cinismo, dall’altra».

Come valuta il nuovo ordine mondiale determinato dalla rielezione di Trump?

«Catastrofico. Due imperialismi, quello americano e quello russo, vorrebbero spartirsi l’Ucraina, come fosse un cane morto. Dopo aver entrambi voluto la guerra, pagata da un’intera generazione di giovani russi e di giovani ucraini. Oggi l’urgenza è intervenire per determinare una pace giusta e umana. Dunque: non continuare la guerra, ma chiedersi quale pace serva davvero».

L’Europa, in questo quadro, appare sempre più il vaso di coccio. Perché?

«Perché negli ultimi anni ha sbagliato tutto. È stata totalmente subalterna all’asse atlantico. E oggi non è considerata, anzi umiliata. Dall’Europa non è venuta alcuna spinta alla trattativa e nessuna proposta in questo senso. Abbiamo disertato quella missione di pace, di dialogo, di collegamento con civiltà e popoli diversi, che sono il Dna della fondazione dell’Europa unita».

È un declino irreversibile?

«La verità è che ci siamo persi, e ora siamo confusi e balbettanti. Dunque, bene una difesa comune dell’Europa come elemento di deterrenza, di equilibrio e di pace. Ma, soprattutto, dobbiamo rafforzare un’unità politica che non c’è, riprendere l’autonomia alla quale abbiamo rinunciato. Occorre far sentire il peso proprio di quella tradizione socialista e cristiana dell’Europa del Dopoguerra, per contrastare la violenza e la volgarità di quelli che si sentono i padroni del mondo».

