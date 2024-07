«Con quei soldi estinguo il mutuo» 

Alla fine si è fatto vivo. Perché non poteva non condividere la sua gioia con i titolari della tabaccheria dove ha giocato i quattro numeri che gli hanno cambiato la vita. Così il novello Paperone che si è portato a casa ben 400mila euro con una quaterna vincete al Lotto, ha comprato un pacco di pasticcini e di buon mattino si è presentato alla tabaccheria di via Porcu.

Il racconto

«Era felicissimo e noi per lui» racconta uno dei titolari della rivendita Mattia Frongia, «la prima cosa che ci ha detto è che adesso potrà pagare il mutuo». Perché questa volta i soldi sono andati davvero a chi ne aveva bisogno. Il vincitore è un operaio di 55 anni con due figli. «È un nostro cliente abituale» aggiunge Frongia, «ma non è un accanito giocatore. Viene per comprare le sigarette e ogni tanto punta qualche numero al Lotto. Questi quattro numeri, per la verità, li stava giocando da un po’, chissà forse li aveva sognati, sta di fatto che alla fine è riuscito a vincere».

E che vincita! Due giocate da quattro euro sui numeri 4-16-17.19. Una sulla sola ruota di Napoli che ha portato alla vincita di 364.500 euro, la seconda più alta centrata quest’anno al Lotto, superata solo da quella del marzo scorso nel salernitano, che portò al fortunato scommettitore 376.500 euro. La seconda la stessa quaterna puntando ancora 4 euro su tutte le ruote, gli ha poi fruttato altri 36.450 euro.

La fortuna

«Questa volta la dea bendata ha fatto bene il suo lavoro» dice ancora il tabaccaio, «facendo vincere un padre di famiglia quartese, con due figli e quei soldi gli serviranno anche per pagar loro gli studi e poi perché no, per togliersi qualche sfizio». Noi «ci siamo accorti tardi che la vincita era stata fatta proprio nella nostra tabaccheria. Quando già era arrivata la comunicazione da Roma e la notizia era uscita sui giornali, non sapevamo ancora niente, tanto che avevo sentito anche gli altri colleghi per indagare su chi potesse essere il fortunato». Poi «la sera abbiamo guardato gli aggiornamenti del bollettino ufficiale del Lotto e visto che la vincita era stata fatta proprio da noi».

E già il giorno dopo la notizia della vincita erano tantissime le persone che in tabaccheria chiedevano notizie del novello Paperone, cercando di poter risalire alla sua identità. Che difficilmente però sarà svelata. I titolari della tabaccheria tengono infatti le bocche cucite e lasciano trapelare soltanto queste poche informazioni. «L’importante comunque è che sia una persona che aveva bisogno» commenta un’anziana donna, «beato lui che è riuscito a vincere».

