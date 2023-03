Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Alghero 4

Sorso 1930 1

Alghero : Frau, Caddeo (59’ P. Pinna), Mar. Tedde (68’ Livesi), Mereu, Sini, Fe. Manunta, Sasso (81’ Libi), Mula, Fermina (86’ Marras), Puddu (68’ G. Pinna), Mat. Tedde. Allenatore Piras.

Sorso 1930 : Mulas, Bagniolo, Santucciu, Fois (93’ Bovi), Derudas, Recino (80’ Palitta), Perrone, Cubeddu (58’ Arpelli), Masia (68’ Porqueddu), Fa. Manunta (75’ Giu. Marongiu), Gio. Marongiu. Allenatore Porqueddu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : 16’ Mula, 31’ Fermina, 33’ Mat. Tedde, 61’ Perrone, 88’ G. Pinna.

Sedicesima vittoria stagionale per l’Alghero, che corre verso la Promozione. I giallorossi archiviano la pratica Sorso dopo poco più di mezz’ora. Mula la sblocca al 16’, poi al 31’ Fermina e al 33’ Matteo Tedde (che due minuti prima ha servito l’assist) chiudono i conti. Nella ripresa Perrone in mischia su punizione di Derudas trova la rete della speranza per gli ospiti.

Nel finale di partita Nino Pinna trova l’undicesimo sigillo stagionale. C’è gloria anche per Frau, che nel recupero para un rigore a Porqueddu.

