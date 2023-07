Con Piroddi il Cus completa l’attacco 

Dopo il buon esordio assoluto nel campionato di Promozione, nella nuova stagione il Cus Cagliari punta a recitare un ruolo da protagonista. La società cagliaritana ha confermato in panchina Claudio Meloni e ha provveduto a portare in rosa numerosi rinforzi.

L’ultimo colpo della campagna acquisti è l’arrivo del forte ”jolly” Alessandro Piroddi, reduce dall’esperienza col Lanusei nel campionato di Eccellenza. «Ci aspettiamo tanto da lui», dice il direttore sportivo Andrea Vargiu, «è un profilo che ci mancava ed è un giocatore molto gradito da mister Meloni».

Si aggiunge agli innesti di Alessio Mastromarino, attaccante ex Bosa che non ha bisogno di presentazioni, e di Giovanni Congiu, ex Cagliari, Carbonia e Sant’Antioco, per completare il reparto offensivo.

In entrata, inoltre, da segnalare l’arrivo di Michele Prefumo (2002), ex Selargius, che può ricoprire più ruoli della difesa, e di Artur Flores centrocampista avanzato molto tecnico e dotato fisicamente. «Faranno parte della prima squadra anche due fuoriquota cresciuti nel nostro settore giovanile», continua Vargiu, «sono Emanuele Soru e Matteo Pruner, rispettivamente attaccante e difensore, entrambi classe 2006. Giocatori di prospettiva. La società sta facendo investimenti importanti e cercheremo di non deludere le aspettative. L’obiettivo è ottenere la salvezza prima possibile senza però metterci limiti. Siamo in attesa di conoscere la composizione dei gironi, che saranno due. Quindi sarà un campionato sicuramente molto più impegnativo con la presenza di diverse nobili decadute».

