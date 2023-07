Con Pinna Parpaglia torna l’avvocata Demelas 

«Durante gli ultimi giorni si era detta più volte, ostinatamente, sino a pensare di esserne convinta, che sarebbe stato semplice, soprattutto per lei che aveva varcato quella porta centinaia di volte. Eppure, quando arrivò davanti all’ingresso del palazzo di giustizia di Nuoro, Antonella Demelas sentì le gambe farsi pesanti e il respiro serrarsi all’altezza dello sterno». L’avvocata Demelas era già stata protagonista nella trilogia noir di Paolo Pinna Parpaglia composta da “Quasi colpevole", “Quasi innocente” e “Vendetta privata”, ma nell’ultimo volume giaceva in coma dopo aver subito un agguato. Nel nuovo romanzo dello scrittore e avvocato cagliaritano, classe 1974, “Il quarto testimone” (Newton Compton), la donna è entrata in una spirale che sembra preludere all’abbandono della professione. Almeno questo è quello che crede, finché una sua collega più giovane le passa le carte relative al caso di Echenim Destiny, immigrato clandestino nigeriano, latitante, accusato di omicidio per via di testimonianze che paiono inchiodarlo senza appello.

Sogno

Echenim Destiny era partito da Lagos, in Nigeria, insieme al suo compagno Boseda, con il sogno poter vivere liberamente in Europa. I due si perderanno durante il viaggio africano che porterà il ragazzo anche nell’inferno dei campi di concentramento libici. Dopo il prologo lo ritroviamo una sera in un bar di Sestu, dove chiede qualcosa da mangiare pur non avendo soldi. Il maldestro tentativo di furto è affondato dalle reazioni violente di un cliente e del padrone del bar, che presto morirà per una pugnalata. Il caso diventa mediatico e i certi politici cavalcano subito l’onda; tre attentati contro i migranti avvengono a Cagliari di notte alla stessa ora: mentre Echenim è in fuga, supportato solo da un’amica mediatrice culturale, Adgifa, diventa ogni giorno di più il capro espiatorio del razzismo latente nella società. Servirà trovare un’insospettabile quarto testimone per venire a capo della vicenda. Con la consueta maestria nel montaggio parallelo di più trame che vanno a costituire il quadro complessivo, Pinna Parpaglia regala agli amanti del genere un altro libro avvincente e ben costruito.

