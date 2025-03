«Con Pinamonti forse un’altra punta...» 

Intensità, aggressività e organizzazione. Sono le parole più usate dall’allenatore del Genoa Patrick Vieira nella conferenza stampa di presentazione della gara della Domus di domani sera.

Il 24 novembre scorso la sua prima panchina, proprio contro il Cagliari. Le due squadre, allora appaiate in classifica, hanno avuto un percorso diverso con i genoani ora davanti di sei punti: «Siamo in una situazione migliore rispetto all’andata, ma non abbiamo ancora fatto niente. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare ed essere concentrati». Delusione per il pareggio con l’Empoli, ma l’esperienza porta il tecnico francese a non fare drammi: «Ci è mancata l’intensità, quella che abbiamo avuto contro l’Inter. A Milano mi è piaciuta la squadra e abbiamo preso zero punti. Domenica siamo stati meno aggressivi e comunque abbiamo preso un punto». Il tecnico non crede a un calo fisico. «Nei dieci minuti finali dopo il pareggio abbiamo fatto vedere che non era quello il problema. Dobbiamo essere più disciplinati». L’ambiente che troverà alla Domus non preoccupa Vieira che però dovrà fare a meno di Bani, Thorsby e Vitinha. Recuperato Badelj, non è escluso l’impiego di Ekuban dal primo minuto al fianco di Pinamonti: «Stiamo valutando se affiancare un’altra punta ad Andrea. Le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo in rosa mi portano a pensare più a un 4-4-2 rispetto alla presenza di un trequartista con due punte. Io voglio equilibrio nella mia squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA