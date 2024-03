Con Pili e Pilia un sabato esplosivo 

Il sabato si celebra il rito di “Lo Facciamo Per Soldi”, il varietà radiofonico condotto dall’attore e caratterista isolano Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Oggi in studio la influencer e atleta Giuolia Innocenti, in diretta l’astrofisica Barbara Leo – che ci parla del rapporto fra i pianeti e l’amore – e lo youtuber e imprenditore Dre Secchi. Torna l’atteso quiz “Indovina l’uccello 2024”, con la sorpresa preparata dal regista Giuseppe Valdes. Interverrà un ex presidente della Regione.