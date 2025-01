Con Pili e Pilia lo show del sabato 

Terza stagione, puntata sedici. “Lo Facciamo Per Soldi” torna alle 10 su Radiolina per colorare la mattina del sabato, con l’attore e performer Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Ospiti il farmacista Francesco Porcella, che racconta dell’iniziativa di solidarietà BePositive Claudiasun legata alla ricerca sui tumori, il radiocronista di Radiolina Lele Casini e, in studio, il giornalista di Sardegna Uno Gianni Zanata, che svelerà i “segreti” dietro alla combinazione numerica 2025.