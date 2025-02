Con Pili e Pilia lo show del sabato 

Dalle ore 10 su Radiolina, con la replica del lunedì alle 22 su Videolina, torna lo show-contenitore del sabato “Lo Facciamo Per Soldi”, con l’attore e performer Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. Ospiti l’avvocato Renato Figari, fra i più apprezzati caricaturisti nell’Isola, e l’influencer Viviana Martelli. Al telefono da Mandas, il sindaco Umberto Oppus, per parlare del Museo delle auto d’epoca di prossima apertura. Da non perdere “Etta Folk” di Pili, dopo il clamoroso successo di visualizzazioni.