Con Pili e Pilia “Lo facciamo per soldi” 

Eccezionalmente domani, dalle ore 14, va in onda lo show di Radiolina “Lo facciamo per soldi”, con l’attore e content creator Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. La replica lunedì alle ore 22 su Videolina nella versione light. In studio la dottoressa Maria Cristina Deidda del “San Giovanni di Dio” e il giornalista e scrittore Claudio Cugusi. Collegato da Roma, l’inviato del Tg di Videolina Massimiliano Rais. Da Ovodda Michele Ladu, proprietario dei cammelli Rodolfo e Valentina.