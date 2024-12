Con Pili e Pilia “Lo facciamo per soldi” 

Stagione tre, puntata quattordici. “ Lo facciamo per soldi ”, lo show di Radiolina e Videolina, va in onda oggi alle 10 alla radio e in replica su Videolina nel corso della settimana. Ospiti di Enrico Pilia (L’Unione Sarda) e dell’attore e performer Alessandro Pili il campione mondiale di karate Gino Emanuele Melis, avvocato di Quartucciu ideatore del progetto “Diamoci del tu” contro il bullismo, e il musicista Federico Leonardi, terzo nella recente edizione della “Corrida” con Amadeus.