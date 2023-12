Con Pavoletti non finisce mai 

Cagliari 2

Sassuolo 1

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (46' st Petagna); Prati (46' st Mancosu), Sulemana (13' st Luvumbo); Oristanio (29' st Shomurodov), Viola, Nandez (13' st Pavoletti); Lapadula. In panchina Radunovic, Aresti, Deiola, Hatzidiakos, Pereiro, Jankto, Wieteska, Obert, Azzi, Di Pardo. Allenatore Ranieri.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina (28' st Bajrami); Henrique, Racic (36' st Volpato); Castillejo (19' st Ferrari), Thorstvedt, Laurienté (19' st Pedersen); Pinamonti (36' st Mulattieri). In panchina Pegolo, Cragno, Ceide, Lipani, Defrel. Allenatore Dionisi.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt 7' Erlic; nel st 49' Lapadula, 54' Pavoletti.

Note : ammoniti Laurienté, Erlic, Goldaniga, Consigli, Thorstvedt, Mulattieri. Al 17' st espulso Tressoldi per doppia ammonizione. Spettatori 15.679, incasso 298.757 euro. Angoli 10-4 per il Cagliari. Recupero 2' e 10'.

Si chiama Zona Pavoletti. Va dal novantesimo in poi. Un’altra partita, un film dentro la gara, che scorri lentamente, col sorriso, sapendo come andrà a finire. Il Cagliari vince anche stavolta quando stava finendo tutto, forse anche il campionato. Questa squadra fa impazzire la gente dello stadio e quelli a casa, perché era cominciata malissimo, la serata di Ranieri, con un Sassuolo che sembrava un videogame: velocità, zero errori, fisicità e perfino un gol dopo sette minuti. il Cagliari era – come si dice – sotto il treno, non ne azzeccava una, poi la salita si è fatta meno ripida dopo l’espulsione di Tressoldi al 62’ e da lì è cominciata un’altra storia. Con l’ammiraglio Ranieri che ha gettato nel mare in tempesta tutti gli attaccanti, una giostra di punte mai vista a queste latitudini. Una scelta che ha pagato, perché prima Lapadula – minuto 94 –ha segnato la rete del pareggio e poi Pavoletti – minuto 99 – l’ha chiusa in rovesciata. Poco prima – minuto 91 – la rete del possibile 0-2 annullata al Sassuolo per un fuorigioco che, nel bollente dopo gara, à stato calcolato in tre centimetri.

La bellezza di questa vittoria è in alcuni fotogrammi, come quello del volto tumefatto e sanguinante di Lapadula che nonostante tutto segna un gol pazzesco, la maschera di Ranieri nel tumultuoso finale, l’abbraccio fra i due dopo la rete del peruviano, e poi Pavoletti, sempre e comunque, uno che sarà difficile dimenticare anche fra cento anni.

In campo

Il Cagliari comincia male, entra nel frullatore del Sassuolo e viene travolto. In quindici minuti la palla ce l’ha sempre la squadra di Dionisi. Al 5’ Matheus Henrique si trova da solo davanti a Scuffet, il cross è delizioso e il colpo di testa è a botta sicura, ma Scuffet regala una parata miracolosa. Poco dopo, il gol: corner di Tressoldi da sinistra, Erlic fa valere il suo metro e 95 e il Sassuolo vola. La reazione dei rossoblù all’inizio è timida, poi qualcosa si muove: minuto 20, dal corner di Viola spunta Prati che di testa fa urlare al gol tutto lo stadio, ma Castillejo la respinge sulla linea. La prima frazione se ne va con un Sassuolo ordinato, che gestisce con tranquillità la palla e la voglia del Cagliari di tornare a galla.

La svolta

Al 60’ l’ingresso di Luvumbo e Pavoletti consente al Cagliari di schierare forze fresche davanti, al 62’ un fallaccio di Tressoldi (già ammonito) regala a Ranieri mezz’ora di undici contro dieci. E comincia la bagarre, la battaglia su ogni palla, con lo stadio che si sveglia dal torpore e diventa un catino bollente. Dopo Zito e Pavo, ecco Shomurodov, poi Petagna, le forze speciali per provare l’impossibile. Al 91’, dopo il colpo di testa di Pavoletti fermato sulla linea da Henrique, la rete annullata al Sassuolo: contropiede perfetto chiuso da Bajrami, bandierina alzata, una chiamata pazzesca. Poi è solo apoteosi, musica, gente che si abbraccia e capisce che potrà raccontarlo. Luvumbo per Lapadula, stop di petto, controbalzo sotto la traversa. E cinque minuti dopo, la rovesciata di Pavoletti, sempre Luvumbo a suggerire. Era finita, adesso si ricomincia.

RIPRODUZIONE RISERVATA