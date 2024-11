«Con papà all’Anfiteatro Romano» 

Dei precedenti in Sardegna, oltre a un corso di vela «in cui manco un nodo ho imparato a fare», ammette divertita, Carlotta Proietti ha un ricordo su tutti. «Uno spettacolo di papà all’Anfiteatro di Cagliari: una serata bellissima, con un’accoglienza strepitosa e un clima così avvolgente», dice l’attrice romana, figlia d’arte del compianto Gigi Proietti, attesa oggi alle 20.30 all’Adriano di Cagliari.

Interprete di innumerevoli spettacoli teatrali, cantautrice, produttrice e protagonista in tv e al cinema, vedi “Il Principe di Roma”, con Marco Giallini e Sergio Rubini, e “Here after” accanto ai due sardi d’adozione Syama Rayner, cresciuta a Telti, e il portorotondino Tommaso Basili, la Proietti sarà la super ospite del quarto appuntamento di Puntodivista Film Festival subito dopo le proiezioni di tre cortometraggi finalisti del Concorso internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In.

Rapporto con i corti?

«Mi incuriosiscono molto, da sempre, ho fatto il DAMS, e ne ho anche scritto e diretto uno per il teatro. Mi piace l’idea che si possa risolvere una storia in un tempo breve, scioccare lo spettatore con finali improvvisi e inaspettati, mi fanno pensare a racconti divertenti e stimolanti: per registi e attori è una buona occasione per presentarsi, una sorta di biglietto da visita. Qualche anno fa ho organizzato un festival al Globe Theatre di Roma intorno a Shakespeare, lasciando molta libertà di ispirazione: arrivarono un sacco di proposte interessanti e così diverse tra loro, Otello in chiave comica, Amleto più introspettivo, belle, ben scritte, di alta qualità. Quando il direttore Romano Usai mi ha chiamato ho chiesto “Avrò occasione di vedere i corti?”. Sono felice che abbia detto di sì».

Col suo cognome, poteva non fare l’attrice?

«In realtà, il mio è un percorso un po’ strano e disordinato. Da brava figlia d’arte ho cominciato con la musica perché non pensavo di essere capace di recitare. Poi, a un certo punto, ho sentito quel mondo distante, che ne so, nei meccanismi di vendita dei dischi, e mi chiama Paola Tiziana Cruciani, ex allieva di mio padre, un’amica di famiglia, che mi propone di provare la scuola di teatro. “Fate qualcosa di fisico, per sciogliersi un po’?”, chiedo, perché da cantante avevo iniziato a fare delle cose in teatro ed ero un po’ rigida. E da lì ho iniziato e mi sono innamorata del mestiere nella parte più artigianale, con le classiche gavette, la costruzione delle scene da sola: mi ci sono ritrovata».

E suo padre?

«È stato il primo a intuire che potessi farlo. “Sai”, mi disse un giorno, “tu potresti recitare”. Io, che ero una ragazzina, non ero troppo convinta. Mi piaceva la regia, che ho portato avanti e credo sia la mia dimensione. La recitazione è arrivata tardi, 10 anni fa. Faccio provini e non escludo nulla, però so anche osservarmi da fuori e capire cosa mi riesce meglio».

Da spettatrice, corti a parte, cose le piace?

«Vado molto a teatro e mi piace andare al cinema, anche se lo faccio con l’occhio critico di chi fa questo mestiere, per cui mi ritrovo a dispiacermi se penso che una cosa potesse essere fatta meglio e a gioire come una pazza di fronte a un bello spettacolo. Ciò premesso, confesso di usufruire delle piattaforme, anche perché sono un’amante dei film in lingua originale. Quanto alla tv, la fiction non è la mia prima scelta. Opto per le serie, anche vecchie, come “Friends”, che mi mettono allegria a fine giornata e mi aiutano a spegnere il cervello. E l’attualità, certo. Ma in assoluto mi intrigano Corrado Augias, Aldo Cazzullo e Alberto Angela, di cui sono follemente innamorata: fanno delle cose così interessanti e belle!».

