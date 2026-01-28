VaiOnline
29 gennaio 2026 alle 00:42

Con Palmas e Verdeu stanotte all’Alkestis 

Dieci anni di festival, quattro serate per festeggiare uno speciale compleanno: prende il via stasera a Cagliari Sound Around The Island la rassegna del Teatro Alkestis e Tàjrà che animerà sino a domenica il palco dello spazio di via Antioco Loru 31. Vediamo il programma delle prime tre serate.

L’apertura

Con la direzione artistica di Luca Nieddu e Gianni Menicucci, l’edizione 2026 prenderà avvio dalle 21 con “Sighida”: Mauro Palmas al liuto e il giovane Giacomo Vardeu all’organetto. L’occasione si fa doppia domani, con gli spettacoli “Chant de Haute Provence” alle 19 e “Truvatura” alle 21. Il primo vede il cantante occitano Renat Sette con il chitarrista Gianluca Dessì fra brani sacri, canti di lavoro, di veglia e di costume. Il secondo è l’opera prima di Luisa Briguglio che porta le sonorità della sua Sicilia con Fabrizio Lai (chitarre) e Matteo Nocera, batteria e percussioni. Serata dedicata a Paolo Pillonca quella di sabato. Il giornalista, scrittore, poeta e studioso sarà celebrato dalle 18, per la conferenza “Pàulu Pillonca: sa boghe de sa gara poetica” con Bachisio Bandinu, Duilio Caocci, Chiara Cocco, Andrea Deplano e Anna Cristina Serra guidati da Banne Sio. Quindi la gara poetica cumentada di “Versos a bolu: sas tècnicas e su mistèriu de sa criassione poètica”. Condotta da Pier Sandro Pillonca saranno protagonisti i poeti Bruno Agus di Gairo e Zoseppe Porcu di Irgoli, accompagnati nelle loro improvvisazioni dal canto del Tenore de Ula Tirso.

