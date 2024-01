Con “Ortodistorto” Antonio Loi a Cagliari 

Un percorso preciso e immutato, senza disturbare chi studia la botanica né i bambini che giocano. Un tragitto ripetuto più e più volte, tra le piccole radure sottratte al verde, tra gli aculei delle agavi, tra le palme e i cespugli di un giardino storico disegnato da Gaetano Cima. Nasce così “Ortodistorto”, la mostra del fotografo Antonio Loi che oggi verrà inaugurata a Cagliari. Alle 18 le sale del Temporary Storing della Fondazione Bartoli Felter (via 29 novembre 3) faranno spazio all’esposizione curata da Alessandra Menesini.

Lo sguardo

«Le radici che salgono, le corolle che guardano il cielo, le barriere di cactus che lo nascondono. Le vasche dove rossi pesci bruttissimi navigano tra i fiori di loto. È uno sguardo malinconico e attento, quello di Antonio Loi, fotografo camminatore che della città ama le architetture sommesse. E che tra le creature viventi dell’Orto Botanico di Cagliari cerca quelle più estenuate, quelle vicine all’appassimento». Le piante più vetuste del giardino, forse piantate durante la sua fase costitutiva, quando lo scopo era quello di creare uno stabilimento per l’acclimatazione di specie esotiche, soprattutto tropicali, con il preciso intento di stimolare lo sviluppo dell’attività vivaistica e con l’idea di ricreare un arboreto tropicale. Ecco che il fotografo ferma le immagini degli alberi annodati su se stessi, i rami che si danno battaglia, il secco di qualche pianta annosa: «il nobile declino, dopo lo splendore - continua la curatrice -. Ovunque le tracce dell’acqua in un luogo dove si coltivarono un tempo i gelsi e le viti e che di tutto conserva memoria. Le nervature delle foglie, la terra calcarea, i rifugi d’ombra, le atmosfere crepuscolari anche al mattino, nelle immagini di un artista che non cerca il bello, ma se lo trova davanti». Antonio Loi ha osservato per restituircele le strane forme dei vegetali, «il loro incontrarsi e adattarsi, il sovrapporsi, talvolta felicemente anarchico e mirabilmente contorto, di rose e sassi, di umide erbe e augusti tronchi che sembrano madrepore». La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30, sino al 16 febbraio. (gr. pi.)

