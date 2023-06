«Con o senza Tar l’acqua la gestiamo noi» 

«Aspettiamo l’esito del ricorso al Tar e se fosse negativo noi continueremmo a gestire la nostra acqua, questo che sia chiaro». La vice sindaca di Serramanna Moralvia Montis ha chiuso così il lungo, acceso, dibattito in Consiglio comunale sulla gestione autonoma del servizio idrico. Come dire: Abbanoa non metterà piede a Serramanna, a dispetto della delibera di Egas, che a giugno 2022 aveva deliberato «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune». Il quale, come è noto, ha impugnato l’atto con il ricorso al Tar con cui si chiede l’annullamento della delibera del comitato dell’Egas presieduto da Fabio Albieri. Il ricorso è stato discusso, nel merito, il 4 aprile scorso ma a distanza di quasi due mesi non c’è notizia della sentenza.

Colpo di scena

Il caso acqua è tornato d’attualità grazie all’istanza della minoranza che ha chiesto e ottenuto di iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio comunale la discussione sulla vertenza «per conoscere i pronunciamenti del Tar e quali siano i provvedimenti posti in essere dal sindaco e dalla sua maggioranza». «Discutere dei pronunciamenti del Tar prima di conoscerli non è opportuno. Sul tema del servizio idrico non sono mancate e non mancheranno le occasioni per discutere, ma solo quando sarà disponibile la sentenza, ora non è il momento», ha replicato il sindaco Gabriele Littera agli attacchi di Gigi Piano (capogruppo di Più Serramanna) e Carlo Pahler (Serramanna Futura) durante la seduta in Aula che è stata clamorosamente interrotta da un componente del Comitato Serramanna contro Abbanoa. «Che delusione, avete impiegato un’ora per parlare di cani, mentre avete liquidato la questione acqua in poco tempo: complimenti», ha tuonato Giampiero Spada, invitato invano dal presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni a tacere ricordando che «il pubblico non può intervenire e non si può interrompere la seduta».

Il confronto

«Non basta dire che le perdite, quelle evidenti, sono state riparate, lo hanno fatte tutte le amministrazioni. Fateci sapere che tipo di organizzazione state mettendo in campo, a che tipo di servizio idrico state pensando?», ha incalzato Gigi Piano, che ha parlato di ritardi sulla gestione della vicenda. «La gestione ordinaria va avanti, e anche la straordinaria. Abbiamo perso tempo? Il tema va avanti da prima che noi fossimo in carica», si è difeso il sindaco Littera. Poi le parole della vice sindaca sull’intenzione di proseguire con la gestione autonoma anche se il Tar dovesse stabilire il contrario hanno fatto presagire che il finale è ancora tutto da scrivere. All’orizzonte potrebbero esserci atti clamorosi di resistenza e nuovi ricorsi.