Con Nicolosi riparte da Cagliari Ideario Sport ’25 

Dopo la prima tappa a Quartu, venerdì arriva a Cagliari (Manifattura, viale Regina Margherita) Ideario Sport - Festival del libro sportivo: si comincia alle 18.30 con “Fischietto, che passione!”, introdotto dal giornalista Enrico Gaviano (direttivo Ussi Sardegna) con l’ex arbitra internazionale Manuela Nicolosi, autrice di “Decido io” (Roi Edizioni). Interverrà Antonio Conti, arbitro benemerito ed ex guardalinee.

Alle 19.15, il giornalista Paolo Carta introdurrà “Il fenomeno Sinner” in compagnia di Gaia Piccardi, giornalista del Corriere della Sera, autrice di “Piovuto dal cielo” (Cairo), e di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis. Sabato (18.15), il giornalista Giuseppe Deiana (vicepresidente Ussi Sardegna) introdurrà “Sfide per la vita” con il giornalista e maratoneta Roberto Di Sante, autore di “Corri. Dall’inferno a Central Park” (UltraSport) Interverrà anche Francesco Marcello, docente di Scienze motorie e saggista. In chiusura “Pillole di sport sardo”, introdotto dal giornalista Massimo Musanti, in compagnia di Nando Mura, autore del volume “Lo sport sardo racconta” (Gia Editore) e Giorgio Ariu, giornalista ed editore.

RIPRODUZIONE RISERVATA