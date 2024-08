«Con Nicola si lavora benissimo» 

«Non vi libererete di me tanto facilmente, ho firmato a vita». Il capitano sa cosa dire e come dirlo, gli piace la ribalta, il centro dell’attenzione, ma con un sorriso che scansa subito la sensazione di avere davanti un attore. Leonardo Pavoletti è uno vero, di quelli senza paura e mai scontato: «Mi sono sposato da poco, è una sensazione diversa, eravamo una famiglia e ora siamo qualcosa di più. Non è un concetto banale passare da avere una compagna a una moglie. Ed è stato un matrimonio meraviglioso».

Il calcio, poi, è tutto il resto. Il capitano, ospite di Valentina Caruso, Alberto Masu e Fabiano Gaggini a “Il Cagliari in diretta”, nella prima puntata della nuova stagione, fa capire che siamo davanti a un cambio di rotta: «Un bell’inizio, stiamo faticando col sorriso, dopo anni di tempeste, malumori, un grigiore sopra le nostre teste, da due anni e mezzo abbiamo intrapreso la strada giusta. Oggi c’è un bel clima, si lavora bene, speso quando siamo a pranzo ci diciamo quanto stiamo andando forte. E il pubblico, alla prima con la Roma, se ne è accorto, si è capito».

All’attacco

«Un gol contro il Como? Sì, sarebbe il cinquantesimo, perché no», sussurra. E poi i compagni: Piccoli può diventare il nuovo Pavoletti? «Lui è uno forte, va coccolato, ha qualità eccezionali. Dobbiamo aiutarlo per sfruttare il suo potenziale. Sta crescendo, come tutti gli attaccanti deve trovare terreno fertile dove crescere, avere buoni maestri, la prima punta ci mette un po’ più di tempo per non sprecare energie. Usa destro e sinistro, davvero un ottimo attaccante». Si rivede ragazzo e risponde così alla domanda su chi sia stato uno dei calciatori da cui ha imparato di più: «A Sassuolo, stagione 2014-15, arrivavo da 24 gol col Varese, Floccari mi diede tanti consigli, era a fine carriera, carriera da grandissimo attaccante».

Il campionato

«Non credo che la Serie A si sia impoverita», sottolinea, «l’Italia perde i fenomeni perché in altri campionati ci sono più soldi. L’Arabia? C’è meno pressione, non si va solo per i soldi, è un’altra dimensione, mentre in Italia questa leggerezza si è un po’ persa. Ma io penso che da noi si giochi ancora un ottimo calcio». I prossimi avversari: «Il Como compra, ha una proprietà importante, è un progetto a lungo termine ma devono calarsi nella mentalità giusta della serie A, ora occorre dare una mentalità unica ai tanti nuovi. Sono contento di affrontarli subito. Arrivano da una sconfitta, attenzione perché potrebbe essere la spinta giusta per fare una bella partita. Però noi siamo in grande fiducia».

Il campo

Quanto è cambiato il Cagliari? «Abbiamo perso pezzi importanti, avevo un forte legame con chi se ne è andato, non vederli nello spogliatoio mi ha fatto star male. Ma adesso anche con i nuovi si è creato un bel clima, anche con il tecnico il rapporto è eccellente. Sì, nel Como ci sono i miei amici, con Golda c’è un bel rapporto, ma la partita è partita, l’amicizia in campo non conta, fa parte del gioco». L’ambiente: «Il calcio diventa un brutto ambiente per colpa di chi sta attorno al pallone, non certo per i calciatori. La cosa più importante è rendere orgoglioso un tuo compagno di giocare con te, il darsi una mano nei momenti brutti, al di là dei gol». L’allenamento: «Da noi si respira grinta, lo avete visto in ritiro. L’allenamento è tutto, per me. Adesso con Palomino e Mina, poi, occorre stare attenti». Pavoletti. «I dieci, quindici minuti che mi chiedono? In quei momenti io devo sparare tutto. Sono i miei novanta».

Da Ranieri a Nicola: «Nicola ti fa credere che siamo la squadra più forte in campo, ti leva le preoccupazioni. Ti conforta in allenamento. Quest’anno proveremo a portare una filosofia diversa. Poi vedremo, chissà, ci sono anche gli altri. Nicola è entrato nella testa dei giocatori a livello umano, non solo per quanto riguarda la tattica. Lo spogliatoio è più pulito». Aria buona.



