Con Mowgli e Baloo per fantasticare e capire il presente 

Da domani è in edicola con L’Unione Sarda il grande classico “Il libro della giungla”. Per tutti coloro che, come me, sono figli degli anni Novanta, certi grandi classici della letteratura per ragazzi - Pinocchio, Robin Hood, Cenerentola, Aladino e la lampada meravigliosa, Peter Pan - evocano istantaneamente, e irrimediabilmente, le immagini, le battute e le musiche delle magiche riduzioni Disney che i nostri genitori ci regalavano a Natale in videocassetta e che hanno plasmato forse più di qualsiasi altro cartone animato la nostra capacità di immaginare altri mondi e sognare a occhi aperti. E, quindi, di guardare al nostro, di mondo, e di rapportarci con esso e con gli individui di ogni etnia, colore e religione che lo popolano.

Con Baloo e Bagheera

Tra queste, “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling è senza ombra di dubbio tra le favole più amate dai bambini e dalle bambine a ogni angolo del globo terracqueo, e lo è stata anche per il sottoscritto, che ha trascorso intere domeniche pomeriggio, con la sua sorellina e i suoi cuginetti, a trasformare il giardino di casa nella misteriosa e pericolosa giungla indiana che fa da sfondo alle avventure del piccolo Mowgli, dell’orso labiato Baloo, della pantera nera Bagheera ma anche del serpente incantatore Kaa o del grande e autoritario elefante Hathi. Una compagnia fantastica che Kipling creò nelle sue numerose notti insonni quando era scrittore e redattore di un giornale in India, terrà che gli diede i natali.

Soprannome

Tornando sul personale. Essendo io in possesso di un enorme caschetto nero che mi valeva, oltre a quello di Medusa, proprio il soprannome di Mowgli, era per me doppiamente facile calarmi nel ruolo dell’orfanello allevato dal lupo grigio Akela e dagli altri lupi del popolo libero nella giungla Seonee. Ed è molto bello, insomma, ritrovarmi qui a scriverne, ora che questo giornale riporta in edicola il classico kiplinghiano nella raccolta estiva che sta facendo la felicità di lettori grandi e piccoli – ed è qui, infatti, che risiede il grande potere dei classici, anche quelli per ragazzi: quello di appassionare indistintamente un pubblico il più multiforme possibile per età, sesso ed estrazione sociale.

Alla figlia Josephine

Scritte in una dimora nel Vermont - circondato da un verde paesaggio boschivo che potrebbe ricordare quello delle fitte foreste di abeti narrate da un altro grande scrittore del mondo animale come allegoria del nostro, l’ei fu Jack London autore de “Il richiamo della foresta” e di “Zanna Bianca” - e dedicate alla figlia Josephine, spirata a soli sei anni a causa della polmonite, subito dopo la loro pubblicazione, avvenuta, inizialmente, su riviste letterarie, tra il 1893 e il 1894, ottennero un immediato successo e continuano ad appassionare ancora oggi milioni di lettori e di spettatori in tutto il mondo. Questo perché tra le loro righe racchiudono messaggi universali insensibili al passare del tempo e al mutare dei tempi. E, soprattutto, perché quel genio di Walt Disney le seppe trasformare in un film animato che incanta, insegna e diverte al tempo stesso, cristallizzandone i suoi personaggi nella memoria e nel cuore di tutti noi. Si tratta, quindi, di una favola - in realtà, di una raccolta di favole - capace di insegnare tanto ai nostri bambini e di ricordare altrettante importanti lezioni di vita a noi adulti. Perché, così come sono soliti convenire studiosi e critici dell’opera del grande scrittore britannico, queste storie si servono delle - ora

divertenti, ora paurose - figure antropomorfe per raccontare, in realtà, una società (del tempo) che nella visione di Kipling non differiva poi troppo dalla giungla dove scorrazzano Mowgli e la sua greffa di animali parlanti.

Ieri come oggi

Un parallelo che, a leggere la cronaca dei nostri quotidiani, con le terribili notizie di uomini che, nelle città civilizzate, si comportano come e peggio delle tigri capitanate dalla terribile Shere Khan, vale tutt’oggi. Un esempio: non potrebbe ricordare, l’attacco dei trumpisti a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021, proprio quello delle tigri che nel racconto “I fratelli di Mowgli” vogliono sovvertire l’ordine nel villaggio del popolo libero? Potrebbe, potrebbe. E non potrebbero, le mille insidie che affrontiamo ogni giorno, da quando al mattino prendiamo la metro per andare a lavoro, schivando baby gang e borseggiatrici, a quando la sera rimaniamo bloccati sotto una bomba d’acqua ad agosto, ricordare le prove di acqua e fuoco che Mowgli affronta fra le mangrovie? Potrebbero.

Bandar- log digitale

La lista di esempi e similitudini potrebbe continuare a lungo, con le scimmie del racconto “La caccia di Kaa” che, ad avviso di chi scrive, ricordano certi artisti (sigh) trapper che intrappolano molti giovanissimi di oggi in un tempio di Bandar- log digitale dove risuonano di continuo testi di canzonette inneggianti attitudini mafiose, misoginia da far vomitare e violenza di gruppo condita da oscene aggravanti razziali. Che, il sabato notte, dentro e fuori dalle discoteche, e ogni giorno, per strada, si traducono negli atti di violenza giovanile ai quali ci stiamo incredibilmente assuefacendo. Così come ci stiamo emotivamente anestetizzando ai coltelli al posto dei pugni e alla cocaina a quattordici anni.

Cuccioli d’uomo

E allora, forse, è meglio che i piccoli Mowgli che stiamo allevando e ai quali speriamo di consegnare un futuro più roseo, di legge della giungla, imparino quella kiplinghiana, con le sue regole di ferro e la sua morale forse retorica ma educativa, invece di quella robaccia descritta qua sopra.

Con la quale, comunque, dovranno imparare a convivere.

