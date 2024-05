Con Mina lo spettacolo è sicuro 

Difficilmente ti fa sbandare. La guida è sicura, di testa le prende tutte, aggiungi un carattere diciamo esuberante – schiaffoni e spallate comprese al malcapitato attaccante di turno – ed eccoti davanti Yerri Fernando Mina González. Un leader autentico, inimitabile. Maneggiare con cura, potrebbe prendersela: lo show di domenica scorsa alla Domus resta una delle cose più interessanti viste negli ultimi anni da queste parti, perché ha portato il suo calcio al centro del palcoscenico, litigando perfino con l’imperturbabile medico sociale, un’istituzione come Marco Scorcu, nella foga di un secondo tempo in sofferenza. E distribuendo spintoni, qualche calcione, raggruppando all’intervallo i raccattapalle in un unico abbraccio per dispensare consigli non proprio da parroco di campagna. E un gol, che non guasta.

Mina è il grande acquisto del Cagliari, non solo per le dimensioni XXL: centonovantacinque centimetri, un armadio a tre ante, braccia come rami di quercia, sorriso da attore, due passi di salsa quando serve, due reti pesanti di cui una su rigore, giusto per non impolverare la sua fama. Perché Yerri è l’unico calciatore nella storia di questo sport ad aver segnato tre gol in tre partite in un solo campionato del mondo, quello di Russia 2018 con la sua Colombia.

Chi è

Nasce a Guachene, ventimila abitanti, un comune della provincia di Cauca, pianura costiera e distese infinite di canna da zucchero. Ex portiere, come il padre e lo zio. Compirà trent’anni il 23 settembre, si specializza nel ruolo di difensore in Brasile. Il Barcellona se lo compra nel gennaio 2018 per quasi 12 milioni, un quinquennale e clausola-rescissione da 100 milioni. Davanti ha Piquè, gioca soltanto cinque partite, viene ceduto nell’estate 2018 all’Everton per 46 milioni, mica male. In Premier ci rimane cinque anni, con 86 partite e 7 reti. Nell’agosto 2023 lo ingaggia la Fiorentina a parametro zero, ma è la terza scelta nel ruolo di centrale. Gli infortuni lo tengono fuori per mesi, fino al 31 gennaio di quest’anno, quando passa a titolo definitivo al Cagliari.

Il privato

Ha scelto di vivere al Poetto e ogni istante del suo tempo libero lo trascorre con la moglie Heráldic e la piccola, bellissima Kristiene, tre anni. Ama riposarsi a casa oppure semplici passeggiate, anche in centro o sul litorale. Mina è molto impegnato nel sociale in Colombia: a Guachene ha aperto una fondazione che porta il suo nome, struttura che ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità di vita dei più giovani. Alla “Yerry Mina” si tengono corsi di formazione, laboratori, progetti di prevenzione dalle tossicodipendenze, attività sportive, ricreative, culturali, produttive e sociali. Fuori dal campo è allegro, solare, positivo. La sua musica preferita: salsa, reggaeton, hip pop, rap. I piatti: uno della tradizione colombiana a base di riso e pollo. Ormai il suo “panita” rivolto ai compagni è virale, così come l’altro colombiano Cuadrado chiama il gruppo nell’Inter. “Panita” sta per amici, compagnia, persone a cui manifestare affetto. Il famoso senso del gruppo, che i leader sanno diffondere.

In campo

Mina si è presentato all’Olimpico contro la Roma fermando uno scatenato Lukaku con le buone o con le cattive. Quella, dove ha giocato 67 minuti, è una delle due sconfitte con lui in campo, l’altra è la tremenda serata con la Lazio, dove gioca 70 minuti in un Cagliari allo sbando. Nelle sconfitte con Monza e Genoa, il Molleggiato non era presente, un caso? Memorabile la prestazione di Empoli, con quel finale fra crampi e perdite di tempo che fece imbufalire la tifoseria toscana, anche per il suo passato alla Fiorentina. Il saluto riservato a Osimhen (a terra al primo minuto) o Krstovic, nella sofferta sfida con il Lecce, fra schiaffoni e parole con palla lontana, è calcio d’altri tempi. L’uomo senza paura tiene a galla una difesa che non stava in piedi, ora è vietato farselo scappare.

