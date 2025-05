Con Mina è tutta un’altra storia 

Molto più di un fattore. Yerry Mina domenica è stato la guida tecnica e spirituale del Cagliari, in grado di cambiare l’inerzia caratteriale di un’intera squadra dal mattino alla sera e trascinarla così, di prepotenza, verso la salvezza. In campo dopo un recupero record, in condizioni inevitabilmente precarie nel cuore della difesa, da dove ha dettato i tempi dell’assalto al Venezia e inciso sul match come solo i campioni (solitamente i campioni attaccanti) sanno fare. Ha ridato ordine e sicurezza al reparto e un’anima a tutti. Ha indirizzato la partita prima dal punto di vista agonistico, poi tattico e mentale, l’ha addirittura sbloccata segnando il primo gol stagionale, quindi l’ha gestita in modo quasi chirurgico, addormentandola e riaccendendola al momento giusto. Semplicemente fondamentale e decisivo. Tre giorni fa e - presumibilmente - per i prossimi tre anni. La trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) è a buon punto e quello che è successo alla Domus alla penultima giornata accelera i tempi per la firma che potrebbe arrivare subito dopo la fine del campionato, prima che il colombiano torni in Sudamerica per le vacanze.

Recupero record

Impressionante, a tratti disarmante. Aveva ogni situazione sotto controllo e faceva sembrare facili anche le cose più difficili. E pensare che non giocava dal 23 aprile e sino a sei giorni prima della gara col Venezia si era limitato a svolgere delle terapie specifiche per alleviare il dolore. Era entrato nell’ottica che la sua stagione fosse finita, così non è stato. Bontà sua. Già in passato aveva abituato tutti ad Asseminello a recuperi eccezionali, questo, però, va ben oltre. E dà proprio l’idea dello spessore internazionale del giocatore, per anni punto fermo dell’Everton e della nazionale colombiana non a caso, passato addirittura per Barcellona. La sua forza di volontà è stata decisiva quanto la gestione dello staff medico, il vero valore aggiunto del Cagliari per tutta la stagione, non solo in questa circostanza ai limiti del surreale. Mina, infatti, si era fermato nel primo tempo contro la Fiorentina rimediando una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Ha così saltato le partite con Verona, Udinese e Como. Avrebbe saltato anche quella con il Venezia se la sua presenza non fosse diventata all’improvviso necessaria. Ora potrà finalmente allentare la presa e dare alla gamba il tempo di riassestarsi in vista della prossima stagione, che sarà sempre in rossoblù.

Futuro rossoblù

Sul piatto un contratto triennale con eventuali clausole rescissorie e un ingaggio inevitabilmente superiore alla media della squadra. Mancano giusto i dettagli. E la firma. Ma davvero sembra una formalità, ormai. Il Cagliari e Cagliari nel destino, dunque, per Mina che ha trovato nell’Isola l’habitat ideale sotto ogni punto di vista: professionale innanzitutto, organizzativo, ambientale, persino climatico. L’ideale anche per gestire gli acciacchi con i quali è costretto a convivere, ormai, da qualche stagione. A settembre spegnerà 31 candeline, nemmeno la carta d’identità, però, riesce a stargli dietro. E il Cagliari se lo tiene ben stretto sin che può.

