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31 ottobre 2026 alle 00:15

Con Micah P. Hinson e Wedding Present al Verdi “Arriva l’onda” 

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Il sound alternativo segna il ritorno a Sassari della musica d’autore con “Arriva l’onda. Gavinuccio e la New Wave” venerdì 27 novembre al Teatro Verdi. Apre la serata Andrea Chimenti, voce tra le più colte e rigorose del panorama rock e d’autore italiano, celebra quest’anno quarant’anni di carriera. A seguire Micah P. Hinson, figura di culto dell’alt-country e del folk psichedelico Usa, celebrato dalla critica come l’erede spirituale di Johnny Cash. Voce viscerale e profonda, capace di mettere a nudo l’anima attraverso racconti di sogni, fragilità e redenzione, Hinson porta sul palco le atmosfere del suo ultimo progetto “The Tomorrow man”. Chiuderà la serata la formazione britannica dei Wedding Present, nata a Leeds nel 1987 è diventata un simbolo del post-punk e dell’indie rock internazionale. Saliti alla ribalta mondiale con l’album d’esordio “George Best”, omaggio al mito del calcio nordirlandese, i Wedding Present hanno segnato un’epoca grazie a ritmiche serrate, chitarre graffianti e testi irriverenti. Guidata dal fondatore David Gedge, la band esplora i territori del post-punk più nobile. Il live è organizzato da Vox Day con l’associazione Gavinuccio Canu e l’Ente concerti Città di Iglesias.

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