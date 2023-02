«Con me il Pd sardo guarderà al futuro»  

«Piero è una risorsa, un amico, una figura che ho sempre rispettato. Porto in più un’energia positiva determinata anche dalla forza con la quale è nata la mia candidatura rispetto alla sua. Lui è un punto di equilibrio tra sensibilità del partito rispettabili ma che la pensano in modo opposto, anch’io ho un’area che mi sostiene ma potrò avere margini di manovra molto più ampi per rilanciare il partito perché sono slegato da dinamiche correntizie»

«Un Pd che guardi al futuro. Un futuro che per la Sardegna non si annuncia facile. Ma possiamo fare tanto se iniziamo a ragionare con schemi nuovi. Il rinnovamento non è solo una questione anagrafica, deve riguardare le idee e il modo di approcciarsi al rapporto con gli elettori storici e a tutti coloro che guardano con attenzione al nostro mondo ma non si avvicinano se non abbiamo il giusto appeal. Dobbiamo lasciarci alle spalle schemi e scorie del passato».

«Da questo congresso uscirà un nuovo Pd sardo, ne sono convinto». Giuseppe Meloni, 43 anni, consigliere regionale ed esponente dell’area dei Riformisti, è in corsa per la segreteria regionale. Ieri ha presentato la sua candidatura in una sala gremita dell’hotel Regina Margherita a Cagliari. La rivoluzione, dal suo punto di vista, arriverà se il 26 febbraio il popolo delle primarie lo preferirà a Piero Comandini.

«Da questo congresso uscirà un nuovo Pd sardo, ne sono convinto». Giuseppe Meloni, 43 anni, consigliere regionale ed esponente dell’area dei Riformisti, è in corsa per la segreteria regionale. Ieri ha presentato la sua candidatura in una sala gremita dell’hotel Regina Margherita a Cagliari. La rivoluzione, dal suo punto di vista, arriverà se il 26 febbraio il popolo delle primarie lo preferirà a Piero Comandini.

Che nuovo Pd ha in mente?

«Un Pd che guardi al futuro. Un futuro che per la Sardegna non si annuncia facile. Ma possiamo fare tanto se iniziamo a ragionare con schemi nuovi. Il rinnovamento non è solo una questione anagrafica, deve riguardare le idee e il modo di approcciarsi al rapporto con gli elettori storici e a tutti coloro che guardano con attenzione al nostro mondo ma non si avvicinano se non abbiamo il giusto appeal. Dobbiamo lasciarci alle spalle schemi e scorie del passato».

Cosa porta in più rispetto a Comandini?

«Piero è una risorsa, un amico, una figura che ho sempre rispettato. Porto in più un’energia positiva determinata anche dalla forza con la quale è nata la mia candidatura rispetto alla sua. Lui è un punto di equilibrio tra sensibilità del partito rispettabili ma che la pensano in modo opposto, anch’io ho un’area che mi sostiene ma potrò avere margini di manovra molto più ampi per rilanciare il partito perché sono slegato da dinamiche correntizie»

Qualcuno ha parlato di lei come di un “outsider”

«Credo di avere il popolo delle primarie, in tutta la Sardegna e in modo equilibrato, dalla mia parte. Io comunque mi rivolgo a tutto il partito, anche a chi vorrebbe votare Comandini».

Anche lei, se diventa segretario, dovrà fare i conti con il solito problema: unire tutto il centrosinistra in vista delle regionali. Come farà?

«Siamo il fulcro di un’alleanza che deve essere alternativa all’attuale quadro che governa la Regione, siamo un punto di riferimento che deve tener conto di tutte le sensibilità che oggi guardano con attenzione al Pd: quelle che sono uscite, quelle che potrebbero rientrare e quelle che correranno parallelamente al Pd in una coalizione che dovrà vederci uniti e vincenti. La vera sfida comincia il 27 febbraio. Ma già da ora dobbiamo aprirci al mondo che ci guarda, non possiamo pensare di parlare solo per noi».

Insomma, è per una coalizione che sia il più aperta possibile.

«Questo è anche lo spirito delle primarie: il fatto che permettiamo anche a chi non è iscritto o è solo un simpatizzante, o un potenziale elettore, di partecipare alla scelta dei nostri organi dirigenti, vuol dire che abbiamo un approccio all’apertura che d’ora in avanti dovrà essere sempre più marcato. Per questo, dobbiamo promuovere una coalizione che guardi con grande attenzione al mondo autonomista oggi non rappresentato in Consiglio regionale, e anche a quel mondo sardista che ha vissuto con grande disagio la stagione sardo-leghista. Ma, attenzione: l’alleanza non potrà essere una somma di sigle, un mero cartello elettorale, dovrà essere basata su temi e su un programma comune».

Tutti dicono che il sistema delle correnti va superato. Ma che male c’è nelle correnti?

«Non ho nulla contro le correnti, in un partito grande sono normali. Il problema nasce quando ci imprigionano in meccanismi che alimentano conflitti dannosi per il Pd sardo e per l’intera coalizione, conflitti che il nostro elettorato non comprende, e che negli anni ci hanno costretto a perdere tempo dietro a queste le logiche».

Che idea si è fatto sul tema delle autonomie differenziate?

«Ho sempre avuto timore della secessione delle regioni ricche. Se l’intento è dare una risposta alla parte più ricca del Paese, lasciando indietro chi è più in difficoltà, allora dobbiamo combatterlo. Poi ci sono temi come l’istruzione e la salute sui quali non può esserci alcuna distinzione sociale e territoriale. Da parte nostra, non dobbiamo accontentarci del principio di Insularità scritto in Costituzione: serve anche la rivisitazione dello Statuto speciale con la previsione di nuovi poteri che dobbiamo pretendere ci vengano riconosciuti dallo Stato. Vero è che dobbiamo preparare la classe politica sarda a saperli governare»

È uno dei consiglieri regionali più “esperti” in continuità territoriale: cosa avrebbe potuto fare questa Giunta che non ha fatto?

«Ha un peccato originale: non ha colto l’importanza del lavoro fatto nella precedente, cioè il progetto di continuità condiviso con l’Europa che rappresentava il risultato delle interlocuzioni degli anni precedenti: era lo sforzo massimo che poteva fare la Sardegna per non rinunciare alla continuità, cosa che invece ha fatto il presidente Christian Solinas. Quando ti abbandoni al libero mercato, sia sul numero dei voli che sul regime tariffario, stai facendo un torto ai sardi.Questa Giunta non ha voluto combattere. Ora bisogna recuperare il tempo perso: forse potrà costituire un soccorso importante il principio di Insularità.

I Riformisti-popolari sono la sua corrente di riferimento. Ma i popolari di Paolo Fadda si sono tirati fuori perché la loro proposta di ricambio generazionale non è passata.

«Ho 43 anni e faccio politica da 13. Non ho cominciato a 18 anni nelle istituzioni: ho sempre avuto la passione politica ma prima ho pensato a finire gli studi. Non credo che i popolari si riferissero a me. Loro avevano un’idea diversa di rilancio del partito. Non c’è stata una convergenza e la loro linea non è passata, ma i miei rapporti con Paolo Fadda sono ottimi. I popolari e il centro studi Aldo Moro sono una componente essenziale che, se oggi decide di non partecipare alla competizione congressuale, dal 27 febbraio sarà al nostro fianco per il contributo di idee già annunciato. Le loro competenze faranno parte del nuovo Pd che ho in mente. Sono certo che sarò in grado di superare le loro riserve».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata