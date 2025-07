Con Mazzitelli si chiude il cerchio 

Con l’arrivo di Mazzitelli dal Como si chiude il cerchio nel cuore del campo. Prestito con diritto di riscatto (oggi le visite mediche) e un valore aggiunto anche sotto il profilo dell’esperienza per Pisacane in un reparto che sta cambiando pelle e ideologia dall’addio di Makoumbou in poi, trovando pian piano solidità, coerenza e quell’equilibrio da cui dipendono i destini dell’intera squadra. Il ds del Cagliari Angelozzi si può concentrare ora sul reparto difensivo (piacciono il georgiano dell’Empoli Goglichidze e il greco del Kasımpaşa Piatkowski) e sull’attacco, dove un centravanti in più potrebbe non bastare. E dove torna prepotentemente di moda il nome di Sebastiano Esposito, se mai era realmente uscito dai radar rossoblù.

Pupillo di Angelozzi

Il Cagliari cerca un centro di gravità, permamente. C’è stato un momento in cui sembrava davvero convinto di voler puntare su Marin, al punto da ipotizzare un rinnovo del contratto (in scadenza il 30 giugno del 2026) nei vari colloqui con il nazionale rumeno e con il suo entourage. Alla fine, però, le esigenze tecniche ed economiche non sono coincise e la proposta dell’Aek Atene è apparsa quasi provvidenziale e il suo trasferimento in Grecia il modo più naturale per chiudere i ponti e accontentare un po’ tutti, il giocatore in primis. E sempre naturalmente, ha ripreso corso e finalmente sfogo la trattativa per Mazzitelli, pupillo di Angelozzi che lo aveva messo da subito nella lista della spesa.

La prima alternativa

Nel centrocampo a tre che ha in mente Pisacane, il regista Prati e le due mezze ali Folorunsho e Adopo hanno le credenziali maggiori e partono titolari, in teoria. Nel giro delle rotazioni (sempre più frequenti nel calcio moderno, sia all’inizio sia a gara in corso con le cinque sostituzioni) il 29enne romano diventa, tuttavia, la prima alternativa, considerato anche che può adattarsi a tutti i ruoli. Per quanto il suo vestito migliore resti quello del play. Ed è questo il motivo per il quale il Cagliari lo ha scelto e corteggiato sino a convincerlo.

Deiola il garante

Ma se Adopo è già sul pezzo, Prati sta ancora carburando dopo una stagione trascorsa per lo più in panchina. Per Folorunsho la preparazione, di fatto, è appena cominciata. Gli serviranno almeno due settimane per mettersi al passo dei compagni, seguirà poi l’inserimento tattico. In questa fase Deiola (bocciato l’esperimento in difesa fatto in Germania) diventa così il garante per la crescita del centrocampo rossoblù. Che può contare anche su Felici all’occorrenza e su un effervescente Liteta, indubbiamente quello che ha convinto di più tra i giovani aggregati alla prima squadra per il ritiro in Val Camonica e per le due gare con Galatasaray e Hannover. E quello che ha più possibilità di restare.

Ritorno di fiamma

In attacco resta calda la pista Kiliçsoy (Besiktas). Un eventuale arrivo del turco prescinde, in ogni caso, dal vero obiettivo sin dai primi giorni di mercato, vale a dire Sebastiano Esposito, classe 2002, il secondo dei tre fratelli scuola Inter. Per caratteristiche tecniche e potenzialità (espresse solo in parte sinora) è considerato il prospetto ideale nel contesto ideale, lui stesso sarebbe entusiasta all’idea di indossare la maglia rossoblù dopo gli otto gol realizzati la passata stagione con quella dell’Empoli. Potrebbe formare con Piccoli un attacco davvero intrigante. Il nodo da sciogliere, manco a dirlo, è economico e burocratico allo stesso tempo. Il Cagliari punta a un prestito gratuito con un diritto di riscatto tra i 7 e gli 8 milioni, l’Inter vorrebbe prendersi da subito il sicuro o alzare in ogni caso la posta. Si tratta. Anzi, si ritratta.

RIPRODUZIONE RISERVATA