Con Maxia il dizionario  dei cognomi di Sardegna 

Più che un repertorio per specialisti, “Il Dizionario generale dei cognomi di Sardegna” di Mauro Maxia è un’opera che prova a restituire alla Sardegna una parte decisiva della propria memoria. Pubblicato da Nor nella collana paràulas, conta 1.128 pagine e nasce da un lavoro di lunga durata che ambisce a ricostruire storia, diffusione, frequenza e significato dei cognomi isolani. Il progetto tiene insieme i cognomi oggi vivi e quelli estinti, attestati nelle fonti dall’inizio del Mille, mettendo in relazione lingua, storia e movimenti delle persone.

Maxia lavora su oltre centomila documenti, censiti nell’arco di circa quindici anni, e costruisce un repertorio di 21 mila cognomi con un numero rilevante di varianti grafiche, spesso finora sconosciute. Ne esce uno strumento che non serve solo a capire da dove proviene un nome, ma anche a leggere le stratificazioni sociali, le migrazioni, le permanenze, perfino i punti in cui la Sardegna si è aperta e mescolata con altre culture.A firmarlo è uno degli studiosi più autorevoli in materia, Mauro Maxia, nato a Perfugas nel 1953, è abilitato come professore universitario di Linguistica e Filologia italiana, ha insegnato negli atenei di Cagliari e Sassari, è autore di oltre150 pubblicazioni e da anni è considerato un riferimento negli studi di onomastica sarda e sardo-corsa. Il libro si presta inoltre a una lettura curiosa, quasi narrativa. Per fare un solo esempio, leggendo Maxia scopriamo che il cognome Pala, uno dei più antichi, contrariamente all’esperienza che suggerisce l’oggetto, deriva invece da spalla, costa di monte. È il segno più chiaro della qualità del volume: ogni cognome, da appartenenza familiare o necessità burocratica, torna a essere storia. (c. a.)