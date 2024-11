Con Maslarinos Selargius torna a vincere 

San Salvatore S. 65

Cest. Spezzina 54

Nuova Icom Selargius : Mura 3, Berrad 10, Favre 17, Thiam 7, Cec- carelli 16, Madeddu 2, Ingenito 4, Pinna 6; Valenti, Lapa, Porcu e Corongiu ne. All. Maslarinos

Cestistica Spezzina : Mbaye 9, D’Angelo 11, Moretti 3, Granzotto 10, Missanelli 12, Templari 3, Diakhoumpa 6, Guzzoni, Guerrieri ne, Varone ne. All. Corsolini

Parziali : 16-16; 29-26; 50-41



Selargius. La cura Maslarinos sortisce subito i suoi effetti. Al debutto sulla panchina della Nuova Icom, il tecnico greco ottiene subito un successo pesante contro la Spezzina (65-54). La seconda vittoria stagionale suona come una liberazione per le giallonere, perché interrompe un digiuno di un mese e consente di guadagnare terreno in zona playout, distanziando il fanalino di coda Benevento.

Al PalaVienna, le selargine hanno mostrato fin dalle prime battute quella reazione emotiva auspicata dalla società dopo la separazione con Chimenti: dopo aver piazzato il primo break sul 12-5, Ceccarelli e compagne hanno vinto tutti i parziali, mostrandosi fredde di fronte a ogni tentativo di rientro delle liguri. ( ro.r. )

