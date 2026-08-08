Con Martin sorride anche Bezzecchi: 3° 

Silverstone. A Silverstone è festa Aprilia. Le moto della scuderia di Noale, dopo aver dominato le prove libere, conquistano anche i primi tre posti della gara Sprint e, in vista della prova di oggi (ore 14) lanciano un segnale alle Ducati che appaiono in evidente difficoltà. Sul rovente asfalto inglese il più veloce è Jorge Martin, bravo a sfruttare tutti i cavalli della moto italiana sui lunghi rettilinei. Lo spagnolo si mette alle spalle il giapponese Ai Ogura che lo insegue anche nella classifica piloti. Terzo, invece, Marco Bezzecchi al rientro in pista in una gara ufficiale a circa un mese dall'infortunio.

Commozione

A fine gara il riminese gioisce come se avesse vinto. Per lui arrivano anche lacrime di commozione. Il pilota dell'Aprilia ha attraversato settimane complicate, caratterizzate dai due interventi chirurgici ai quali si è sottoposto durante la pausa estiva. «È stato un periodo difficile, come potete immaginare», ha ammesso in tv. «È difficile descrivere quello che sto provando, voglio solo dire un enorme grazie a tutto il team e a tutti quelli che mi sono stati vicini». Le Ducati, dopo i segnali di ripresa dati negli ultimi Gran Premi, soffrono e sembrano tornate indietro. A provare a tenere alta la bandiera delle moto di Borgo Panigale sono Alex Marquez (4°) e Fabio Di Giannantonio (5°), davanti ad un irriducibile Pedro Acosta che però non può chiedere di più alla sua Ktm. In difficoltà le due Ducati ufficiali: Marc Marquez non riesce ad andare oltre un deludente nono posto, anche a causa di una partenza non felice. Bagnaia è arrivato addirittura 17°.

La classifica

In classifica generale dominano le Aprilia. Jorge Martin è primo con 220 punti, 17 in più del sorprendente Ogura che, a questo punto, sta facendo un serio pensiero alla vittoria finale. Bezzecchi insegue con 193 punti, due in più di Marc Marquez con la prima delle Ducati. Fabio di Giannantonio con la Ducati VR46 ha 189 punti. Ma il Gp di Gran Bretagna, oggi alle 14 è pronto a dare un nuovo scossone.

Le qualifiche

Le qualifiche hanno disegnato una prima fila tutta Aprilia: pole position per Jorge Martin con il team ufficiale di Noale davanti alle Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46, poi Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale, quinto e Marc Marquez, sesto, su Ducati ufficiale. Eliminato in Q1 Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale: partirà 16°.

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