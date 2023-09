Con Marras la moda diventa cinema 

“Lights, camera, action!” è il titolo della sfilata che Antonio Marras ha mandato in scena ieri a Milano per la Fashion Week Primavera/Estate 2024. L’artista ha trasformato la passerella in un set cinematografico. Quello che, nell’estate del 1967, ospitò la sua Alghero. “Boom!” di Joseph Losey, uscito sugli schermi italiani con il titolo “La scogliera dei desideri”, portò sull’Isola Liz Taylor e Richard Burton. E allora ecco che la moda si fa cinema e il cinema, lo sappiamo, è un sogno. Protagonista la sublime Marisa Berenson (nella foto con lo stilista).

