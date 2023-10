Con Marras il Campus di energia creativa 

La creatività ha bisogno di essere nutrita e un contesto ambientale che la favorisca, la incoraggi e la stimoli sembra un eccellente punto di partenza. Ecco perché il Campus di energia creativa ideato dal cantautore Piero Marras avrà sempre come cornice un luogo della Sardegna particolarmente rappresentativo, per bellezza naturale, identità e storia. Nuoro da oggi si prepara ad accogliere i tre giorni del C.E.C., che volutamente suona come “sound-check”, il controllo e monitoraggio delle impostazioni audio da parte dei tecnici del suono. E sarà il Monte Ortobene ad ospitare l’iniziativa, più precisamente il quartier generale sarà l’Ostello della gioventù Locanda ’e Monte, in località Farcana.

Luoghi e artisti

Terza edizione, dopo l’esordio nel 2021 nella foresta di Badde ’e Salighes (Bolotana) e nel 2022 all’Asinara, per il progetto nato con l’intento di riunire ogni anno una serie di autori, compositori, interpreti, produttori, fonici per dare vita a un insieme di attività, incontri, confronti, scambi di idee, laboratori, sperimentazioni, improvvisazioni e concerti. Da chi è composta la squadra del 2023? Sei donne e sei uomini guidati da Marras in veste di facilitatore in un percorso che per quasi per magia si snoda in maniera naturale mettendo in risalto affinità e spirito creativo: Alberto Sanna, Daniele Caria, Carla Cocco, Irene Salis, Federica Piu, Vanessa Bissiri, Silvia Ruiu, Veronica Mereu, Raffaele Puglia, Roberto Acciaro, Marco Mura e Matteo Leone. La full immersion di tre giorni si svilupperà tra momenti esclusivamente di gruppo tra gli artisti che vivranno nel grande polmone verde del Monte Ortobene, e altri momenti pubblici previsti per sabato. Alle 10 all’auditorium dell’Istituto Ciusa gli studenti delle scuole medie superiori della città incontreranno i professionisti delle immagini in movimento: Bruno Di Marino (Accademia di Belle Arti di Rom), il regista Francesco Cabras, Alberto Molinari (attore, regista e fotografo), Loredana Antonelli (sinologa, realizza music-video, installazioni, e live-visual per concerti e performance teatrali) e la cantante e compositrice Ludovica Manzo. Alle 18 una performance finale aperta al pubblico vedrà sul palco tutti gli artisti protagonisti della tre giorni. A condurre entrambi gli appuntamenti sarà il giornalista Giacomo Serreli.

