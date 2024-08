Con Marballu’s Carloforte  ora indossa gli abiti dei circensi e dei teatranti 

Virtuosismi circensi, teatro di narrazione, danza, musica e buon cibo: da martedì prossimo al 31 agosto a Carloforte ritorna il Marballu’s festival. Un evento pensato per creare un’atmosfera intimista e rilassata in quest’ultimo scorcio del mese, quando i turisti lasciano pian piano l’isola di San Pietro. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano alcuni tra i grandi nomi del teatro e del panorama circense come Giacomo Costantini, tra i pionieri del nuovo circo in Italia, l’attore e scrittore Giuseppe Cederna, e ancora Clio Gaudenzi, attrice che ha lavorato, tra gli altri, per Emma Dante.

Lo staff

Organizzato dall’associazione Bötti du Shcöggiu, dietro la direzione artistica della regista, attrice e sceneggiatrice Susanna Mannelli. «Quella di quest’anno è un’edizione speciale del festival, la terza, perché coincide con il trentesimo anniversario della nostra associazione», spiega Mannelli.

Il via

Martedì 27 e mercoledì 28 il Marballu’s si apre con i Prodromi del festival: il 27 alle 19,45 nella Vecchia tonnara sarà presentato “Ma Chair Monde”, una performance di teatro danza dell’artista visivo e coreografo di origini afro-caraibiche Alexandre Fandard. Il giorno dopo alle 19,30 ci si sposta nel pittoresco scenario della spiaggia di Lucaise dove nella residenza A Cova la compagnia Circo el Grito proporrà al pubblico “Il noto e l’ignoto”, spettacolo tra narrazione, virtuosismi circensi, musica dal vivo e illusionismo che vedrà sul palco Giacomo Costantini insieme a Clio Gaudenzi. Giovedì 29 agosto il Marballu’s entra nel vivo già dalla mattina, con un nuovo format che sarà proposto per tutte le mattine del festival tra le 11 e le 12,30 in piazza Carlo Emanuele Mavi e Simone (alias Maria Vittoria Durante e Simone Petrucci) di Bötti du Shcöggiu accoglieranno gli ospiti con interviste che potranno essere seguite anche sui canali social del festival. Il pomeriggio nel Parco del Canale del Generale si comincia alle 19,45 con la sezione “Visioni”, dedicata al teatro che in questa prima serata vedrà sul placo Gloria Uccheddu con “Curiosella e le Janas” della Compagnia Le Voci di Astarte, uno spettacolo che esplora le radici dell’identità e della memoria dei luoghi. Alle 21,45 segue “Planeta trampoli”, spettacolo di e con Julienne. La serata si chiude all’insegna della musica dal vivo con il concerto (alle 23,15) dal titolo “Bluem”, l’innovativo progetto di Chiara Floris, giovane cantautrice e produttrice sarda che con il suo primo album,

Venerdì 30 agosto alle 19,30 per la sezione “Visioni” Giuseppe Cederna guiderà il pubblico con le storie di “Su questa terra di passi e di respiri, la poesia, il canto, la passione civile per celebrare la complessità e le meraviglie del mondo in cui viviamo”. Alle 21,45 arrivano le collaborazioni con il festival Corto in danza di Tersicorea: dopo “The home of Camilla” di e con Giorgia Gasparetto, la storia di un lento lasciarsi andare, si prosegue con “Tavolo 19” di e con Lunella Cherchi, una produzione del Marballu’s festival.Chiusura di giornata con i suoni techno/elettronica/folk fiati della Mefisto Brass, street band milanese.

Gran finale

L’ultima giornata del festival, sabato 31 agosto, alle 19,45 per la sezione “Visioni” arriva Isabella Carloni con il suo “Le irriverenti”, quattro incontri con quattro figure femminili fuori dagli schemi.

Alle 21,45 segue l’attesissimo spettacolo della Compañía de Circo “eia” dal titolo “Nuye”: equilibrio, fiducia, dualità, separazione, conflitti sono concetti che fanno da fil rouge a questa proposta circense e coreografica per sei acrobati. Alle 23,15 arrivano, infine, da Cagliari i Ratapignata, ska, reggae e rock steady dal vivo.

