Con L’Unione Sarda il Cd degli Istentales in una chiavetta usb 

Tradizione e innovazione: è un matrimonio speciale quello che prosegue nella collaborazione tra gli Istentales e il gruppo editoriale de L’Unione Sarda. Da giovedì e per un mese, sarà disponibile al prezzo di 11.50 euro più il quotidiano il nuovo album della formazione di Nuoro: “Zente Nostra”. Si tratta di 13 canzoni storiche della band, più 2 video inediti, che raccontano la tradizione sarda attraverso i suoi personaggi, ma che, a differenza dei precedenti progetti discografici, pubblicati dagli Istentales con L’Unione Sarda in cd, questa volta arriva in formato chiavetta usb, accompagnata da una bertula in miniatura, una chicca, realizzata a mano dall’artigiana di Nuoro Gianna Mereu.

Il progetto

Un disco ricco di portata simbolica, che racconta l’Isola e la sua storia, tra miti, vita quotidiana e migrazioni, una storia da infilare nella propria bertula, prima di partire per qualsiasi destinazione. «Queste canzoni sono 13 ritratti, che abbiamo scritto nel corso di 27 anni e a cui oggi abbiamo voluto dare una nuova veste», ci ha raccontato Gigi Sanna, fondatore del gruppo, di cui è voce e chitarra, affiancato da Sandro Canova (basso), Luca Floris (batteria), Davide Guiso (chitarre, tastiere, flicorno, cori), Francesca Lai (cori), Marino Maillard (tastiere, cori, chitarra in “La donna di Dante”) e Gianpiero Carta (sax in “Carla”). «Nel disco cantiamo di “Amsicora”, leggendario condottiero sardo, dei Giganti di “Monte Prama”, di figure emblematiche come “S’Accabadora” (con Danilo Sacco alla voce), ma anche di problemi come lo spopolamento dei piccoli paesi del centro Sardegna e di donne come “Jubanna”, una figura tipica dei nostri paesi, custode di quel rapporto di amicizia e di amore fraterno che legava la comunità, tutte cose che in questi tempi così veloci stiamo dimenticando, insieme ai valori reali che ci hanno fatto diventare grandi».

Leggende migranti

I video, girati da Alessandro Arrabito e Cristian Porcu, arricchiscono e completano il progetto, con tutto il mistero della vicenda Piras-Perón, protagonista anche del brano “Juan Peron”, che narra la storia, forse leggenda, di Giovanni Piras, giovane contadino di Mamoiada, emigrato ai primi del ’900 in Sud-America e divenuto il tre volte presidente dell’Argentina Juan Perón. «Crediamo fermamente nel progetto di Peppino Canneddu, mamoiadino, autore nell’84 del libro “Juan Peron-Giovanni Piras, due nomi una persona”, che in anni di ricerca è arrivato alla conclusione che siano la stessa persona, ma che siccome il presidente dell’Argentina doveva essere nato in Argentina, Piras non ha mai potuto rivelare le sue origini».