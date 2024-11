Con Lumera le favole per essere migliori 

Esiste una strana dicotomia oggi: una brutalità dei tempi investita da smisurata generosità, quasi a voler colmare quella sensazione di umano disequilibrio. «Le favole sono efficaci nel loro potere perché in grado di ricondurci a un contesto più umano», lo scrittore e amato divulgatore sardo Daniel Lumera ne è convinto e per questo ha sviluppato un progetto virtuoso e necessario per il presente che affrontiamo. “Il mio cuore è un giardino”, questo il titolo della sua ultima fatica edita Mondadori, ricorda a chi lo legge quanto il ritorno alla semplicità, di gesti e pensieri, sia essenziale per migliorarsi. Qui, la visione del proprio Io si innesca se collegata a un Noi: l'inclusione in una esperienza immersiva va (ri)costruita.

I disegni di Zanellato

Il libro percorre un cammino di letture che incantano per la genuinità dei messaggi e per i colori delle illustrazioni di Ilaria Zanellato: fiabe, favole e la nuvola di luce che avvicina alla meditazione. La lunga introduzione affascina sul potere curativo che le storie di fantasia producono nei bimbi, piccoli e grandi. Come spiega l'autore, le storie sono medicina naturale che stimolano il cervello sin dai primi giorni di vita, ancor di più se è la voce narrante è umana. Poi si cresce e si compone il proprio giardino fatto di fiori variopinti. Quindici racconti, dalla varia lunghezza, che lasciano ognuno una riflessione gentile da custodire. Storie istantanee come Perdono che di un sasso fa il protagonista, più lunghe come "La storia della farfalla azzurra” che introduce il libero arbitrio, “L’insegnamento del colibrì” che apre al mondo della condivisione di intenti. E tante ancora da leggere e condivididere.

L’ultima parte, sfumata di verde, è dedicata allo stile nuovo della meditazione che riporta alla freschezza corpo e mente affinché la fantasia possa correre libera. Un’opera che fa bene al cuore, di piccini e grandi e, persino, del bimbo che ancora parla all’adulto. «I messaggi importanti sono due: il primo è (ri)scoprire la semplicità della vita; il secondo è la consapevolezza di avere gli strumenti per superare tutto», sottolinea l’autore. In un'era così digitalizzata, la sinfonia di favole e fiabe è quella che vale la pena ascoltare.

RIPRODUZIONE RISERVATA