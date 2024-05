Con lui tre promozioni, due salvezze e una Coppa Italia di C 

Arriva in estate da Pozzuoli (dove aveva perso metà delle partite) e trova una squadra che si è faticosamente salvata dalla retrocessione in C2 e che sta sistemando uno stadio di fortuna di 9000 posti per sostituire il Sant’Elia, in ristrutturazione. Claudio Ranieri non piace subito a tutti. Con la passione della famiglia Orrù e la competenza del ds Carmine Longo, però, quel Cagliari pian piano prende il volo. La partita della svolta, nella C1 del 1988-89 è Cagliari-Brindisi del 16 ottobre, finita 0-0. La domenica successiva, con sei punti in sei gare, il successo nel derby a Sassari sfuma al 91’ ma i rossoblù ormai hanno cominciato a volare e Ranieri, con la vittoria del campionato e della Coppa Italia di Serie C, riesce a convincere anche chi sosteneva che volesse «firmare la partite come gli abiti che indossava». Ma lui dice altre cose, il celebre «risorgeremo», l’altrettanto famoso «guido una Ferrari» e conquista i tifosi per sempre.

In Serie B, nel 1989-90 il volo continua. La sceneggiatura perfetta che ne ha caratterizzato la storia cagliaritana (meno di un ottavo della carriera, una delle 18 squadre allenate in quattro nazioni, oltre alla Nazionale greca), vuole che la promozione in A coincida con i mondiali di Italia ‘90. Cagliari è euforica, abbraccia fuoriclasse come Francescoli, Matteoli e Fonseca ma sbatte contro un muro. La Serie A è dura: 5 punti in 12 gare e la trasferta di Torino all’orizzonte. Dopo 20’ la Juve conduce 2-0 e i rossoblù sono a 3 punti dalla penultima. Segnano Cornacchia e Cappioli, finisce 2-2. Ranieri sentenzia: «Mettiamoci il cappuccio in testa e non guardiamo la classifica». Il 19 maggio, al Dall’Ara, Fonseca abbatte il Bologna e il Cagliari è salvo con 90’ d’anticipo: un miracolo. Claudio ringrazia e spicca il volo: lo aspetta il Napoli del dopo Maradona e lui si presenta dando la “10” a Zola.

Ranieri gira il mondo ma ha l’Isola nel cuore. Anche sollevando il trofeo di campione inglese con il Leicester lui pensa al “suo” Cagliari. Dopo tante imprese lo chiama Giulini: i rossoblù stanno precipitando in C. Lui torna, ricompatta l’ambiente, scala “le pareti dell’inferno un centimetro alla volta” e riporta la Sardegna in Serie A. E quando, con la salvezza di Reggio, firma l’ennesima impresa, il suo romanzo in rossoblù è completo. E non potrebbe essere più avvincente.

