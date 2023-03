Con L’Osservatore il Vaticano omaggia  Lucio Battisti  

Lucio Battisti era «libero» e «controcorrente». Lo ricorda così l'Osservatore Romano in occasione del suo anniversario. Oggi il grande cantante e compistore avrebbe compiuto 80 anni.

«Non rientrava nel main stream giovanile di quegli anni», scrive il giornale del Vaticano. «Lo si cantava nei pullman delle gite parrocchiali, o lo si ascoltava nel chiuso della propria stanza. Ma non certo nelle notti delle occupazioni a scuola. Era snobbato dalla cultura giovanile allora egemone. Non c’era traccia di sociale nelle sue canzoni, in un'epoca in cui tutto aveva da essere sociale e politico. Incedeva al surreale al tempo dell'apologia del triste realismo socialista; metteva i sogni in poesia e musica quando si sentenziava, invece, che la cultura fosse sovrastruttura dei rapporti economici. Ma soprattutto parlava d'amore in anni in cui il conflitto era eretto a regola di vita, fino a tramutarsi in astio, poi in odio e poi violenza», scrive Roberto Cetera per il quotidiano del Vaticano ricordando come venne giudicato da molti: «intimista», «propagatore di una distrazione di massa», «e anche un po’ fascio diceva la leggenda metropolitana. Battisti sapeva di essere considerato tale ma se ne infischiava».

