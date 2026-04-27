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L’evento.
28 aprile 2026 alle 00:23

Con Lorenzo a Olbia anche Gabry Ponte 

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Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026 che prenderà il via con la sua data di debutto il 7 agosto a Olbia, all’Olbia Arena Sound Park. E Lorenzo Jovanotti ha appena svelato la line up ufficiale della prima tappa, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sarda.

Guest star e main dj Gabry Ponte, protagonista di un set che darà il via alla serata e accenderà l’atmosfera prima dell’arrivo di Lorenzo sul palco, con il quale potrà nascere un momento unico ed entusiasmante. Accanto a loro, dal primo pomeriggio, una selezione eterogenea e sorprendente di artisti che riflette perfettamente lo spirito del progetto: contaminazione, energia e libertà musicale. Sul palco saliranno Dov’è Liana, Il Mago Del Gelato, Nana Benz, Chicha Libre, HEVA, BELS e tanti ospiti a sorpresa. Un mix di mondi sonori diversi – dall’elettronica al pop, passando per suggestioni tropicali e vibrazioni alternative – che trasformerà la tappa di Olbia in una vera e propria festa collettiva in perfetto stile Jova lunga una giornata intera. E così succederà concerto dopo concerto.

Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa, dove musica, pubblico e territorio si incontrano in un unico grande racconto estivo.

I biglietti per il Jova Summer Party sono già disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per maggiori informazioni tridentmusic.it.

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